長壽方法｜「金鋼狼」Hugh Jackman 50+老而彌堅 祕訣竟是這4點！

荷里活男星Hugh Jackman在電影《X-Men》系列中飾演「金鋼狼」羅根（Logan）一角，精壯形象深入民心，即使現在已年過半百，但仍然保持著完美體格，未曾顯老。多年來，奇曉治積曼的長壽秘訣一直是一個謎，但近日曉治積曼的專屬醫生、美國知名長壽科學家Peter Attia將多年研究心血出書，書中揭示了曉治積曼健康長壽的箇中秘密。



Hugh Jackman年過半百，但仍然保持著完美體格，他的養生理念源於多年來諮詢的專屬醫生：Peter Attia。Peter Attia是美國著名的長壽科學家，擁有史丹佛醫學博士學位的他，以專注於長壽科學的醫療實踐而聞名，為了掌握飲食、生活與血糖間的關係，更會親自投身於實驗中，雖然沒有糖尿病，卻長年佩戴連續血糖監測儀。

今年3月，Peter Attia將多研究成果公諸於世，出書《Outlive:The Science and Art of Longevity （中文直譯：活得更長：長壽的科學與藝術》。書本有Hugh Jackman出片推薦加持，一上架就成為紐約時報、Amazon暢銷書，書中創新的觀點更在美國引發熱烈討論。

長壽４大秘訣 增強體能、保持心景樂觀

Peter Attia，身為Hugh Jackman的專屬醫生同時，更是美國著名的長壽科學家，

Peter Attia在書中提及，隨著醫療科技的發展，可預見人類未來將會變得更加長壽，但若是百病纏身、衰退老化的長壽，相信不少人都會敬而遠之。想要活得健康又長壽，應該要如何是好？

Peter Attia就提出了４大觀點：

1. 最大攝氧量



Peter Attia認為許多身體數據都可局部反映，一個人是否能夠活得長壽，然而在眾多數據當中，最大攝氧量（VO2 Max）最能夠代表人的健康程度。

最大攝氧量指的是「身體在進行高強度運動時所能攝取的最大氧氣量」。當這個數字愈高通常代表你的心肺耐力愈強。透過訓練和運動，人體可以提高最大攝氧量，從而增強心肺功能和耐力，進而減少心血管疾病、肺部疾病等疾病的風險，延長壽命。

2. 負重行走



很多都市人都會付錢上健身房，然而Peter Attia認為健身並不必要花錢。Peter Attia認為現代人的體力之所以不比古代人，是因為科技的發展減少了現代人的體力勞動。過於方便的環境，反而成為了現代人阻礙了現代人的體能發展。

Peter Attia亦身體力行實行這個信條，他不論自己有多忙碌，每週都會花3到4天，每次一小時進行負重行走，即行走時背負一定重量的物品，比如背包或沙袋等。這種運動可以增強肌肉力量和耐力，促進骨骼健康，從而減少骨質疏鬆和骨折的風險，延長壽命。

3. 測血糖



艾提亞多年來維持著測量自己血糖的習慣。他指出，測量自己的血糖狀況，用來對照自己生活真實狀況，可以印證哪些健康常識真的有用。另外，高血糖是許多疾病的風險因素之一，比如心臟病、中風、糖尿病等。透過定期測量血糖，可以及早發現高血糖的問題，並採取適當的措施，比如改變飲食習慣或者進行運動，從而降低患病風險，延長壽命。

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4. 心理健康



心理健康是長壽的重要因素之一。透過保持積極樂觀的態度，減少壓力和焦慮，建立良好的社交關係，可以促進身體和心理的健康，從而延長壽命。Peter Attia又曾邀請Hugh Jackman到自己的廣播節目上，兩人在節目上均同意，心理健康的重要不亞於身體健康。Hugh Jackman特別感謝他的伴侶，總是在他受挫時支持他。而Peter Attia亦在書中探討自己曾長期情緒失控的經歷，以及如何重新邁向人生新一頁。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

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