白宮證實拜登患睡眠窒息症 簡單８題自測風險 預防患症從７點做起

80歲的美國總統拜登（Joe Biden）再揭健康隱憂，近日，白宮官員證實拜登需要使用睡眠呼吸機，以解決長期存在的睡眠窒息症（Sleep Apnea）問題。



早前，美國總統拜登在出席記者會時，被留意到面上似乎有用於固定氣壓面罩的帶子留下的痕跡，白宮發言人貝茨 （Andrew Bates) 隨後證實消息。

貝茨在一份聲明表示，自2008年以來，拜登詳盡的醫療報告已揭露他有睡眠窒息症病史。拜登於6月27日晚上使用了 「連續正氣壓睡眠呼吸機」（CPAP），這對於有這種病史的人來說很常見。本年2月，拜登接受例行身體檢查時，醫療報告顯示，他仍然適合繼續擔任總統職務。

睡眠窒息症知多啲！

睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnea，OSA）是一種睡眠呼吸障礙，其特徵是在睡眠期間呼吸暫停。

據資料顯示，在香港，有超過十萬人受到睡眠窒息症的困擾。很多人以為，只有肥胖人士會患有睡眠窒息症，但其實任何人都有潛在的患病風險。而其中男性的發病率約為女性的二至八倍，而平均每20個成年人中就有一人患上此症，當中老人患病比率較年青人高，而兒童的發病率則約為1%至2%。

睡眠窒息症可分為３種：

1. 阻塞型睡眠呼吸暫停（Obstructive Sleep Apnea，OSA）



這是最常見的睡眠呼吸暫停症狀，其特徵是在睡眠期間呼吸暫停，通常由上呼吸道結構的部份阻塞或塌陷引起。阻塞型睡眠呼吸暫停症狀通常伴隨有打鼾、氣喘、喉嚨痛等症狀。

2. 中樞型睡眠呼吸暫停（Central Sleep Apnea，CSA）



這種睡眠呼吸暫停症狀是由於大腦無法發送正確的信號到呼吸肌肉，導致呼吸暫停。它通常與心血管疾病、腦部疾病或藥物使用有關。

3. 複合型睡眠呼吸暫停（MSA）



阻塞型睡眠呼吸暫停和中樞型睡眠呼吸暫停的混合症狀。在這種情況下，患者可能有上呼吸道阻塞和大腦無法發送正確的信號到呼吸肌肉這兩種因素導致的呼吸暫停。

睡眠窒息症有危險性嗎？（按圖👇👇👇）

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年紀越大患睡眠窒息症的比例越高！

高齡是最常見的睡眠窒息症風險因素之一。隨著年齡的增長，人體的組織和器官會出現變化，包括上呼吸道的組織和肌肉，這可能導致呼吸道狹窄，增加睡眠窒息症的風險。

此外，隨著年齡的增長，人體還會出現其他與睡眠窒息症相關的生理變化，例如體重增加、代謝率下降等，這些因素也可能增加睡眠窒息症的風險。

有研究顯示，65歲以上的人群中，睡眠窒息症的發生率明顯增加。而且，由長者的睡眠呼吸障礙症狀較難發現，認知功能退化又容易被誤會是自然老化，往往就會延誤了診斷與治療。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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罹患睡眠窒息症，不僅影響晚上睡眠，白天也可能連帶受影響，若有以下症狀，都可能與睡眠窒息症有關聯，建議進一步就醫診治：

白天：慢性疲勞、精神不濟、感到頭痛、嗜睡、注意力不集中、耳鳴。



夜間：失眠或淺眠、多夢、不正常打鼾、睡眠中斷、頻尿、睡不飽。



簡單８條問題 自測睡眠窒息症風險（詳見下圖）

愛普沃斯嗜睡量表：計算特定活動時打瞌睡情況，以初步計估嗜睡程度。0-7分 : 嗜睡情況正常；8-11分 : 嗜睡情況稍多；12-15分 : 嗜睡情況明顯；16-24分 : 嗜睡情況嚴重。患睡眠窒息症的人一般分數都會高於16分。需要配合其他的檢查作更詳盡的診斷。

預防睡眠窒息症從７點開始

以下是一些預防睡眠窒息症的建議：

1. 維持健康的體重：過重或肥胖是睡眠窒息症的危險因素之一，因為額外的脂肪可以導致上呼吸道受壓迫。



2. 避免酒精和吸煙：酒精和菸草可以造成上呼吸道肌肉鬆弛，增加呼吸困難的風險。



3. 改變睡姿：睡眠時仰躺可能會使上呼吸道更容易受到壓迫，建議改為側臥睡姿。



4. 避免使用鎮靜劑和安眠藥：這些藥物可以導致上呼吸道肌肉鬆弛，增加呼吸困難的風險。



5. 使用正確的枕頭和床墊：正確的枕頭和床墊可以幫助保持頸部和身體的正確位置，減少上呼吸道受壓迫的風險。



6. 定期運動：適度的運動可以幫助減輕體重，增強呼吸肌肉，提高呼吸系統的健康狀態。



7. 定期接受醫療檢查：如果您有睡眠窒息症的症狀，如打鼾、呼吸暫停等，建議定期接受醫療檢查以確定病情和治療計劃。

