二十四節氣｜小暑天熱心煩易生病 解暑養生注意３重點

明天（7月7日 ）將會踏入二十四節氣中的小暑。小暑期間，氣溫會日漸上升，但這時仍未到夏季最炎熱的時候。中醫認為在此節氣容易使人心煩氣燥、口乾渴、易生瘡、便秘等不適。到底小暑應如何養生？有什麼生活習慣要注意？



小暑的意思是「暑氣至此尚未極也」，不過受都市環境、氣候變化等因素影響，香港的天氣早已相當炎熱。（圖片：k366）

傳統有「大暑小暑，上蒸下煮」的說法，不過相比起大暑，小暑的氣溫仍相對較低。小暑節氣，氣溫高升、雨水頻生、出汗量增多，在這個時期，身體容易出現各種小毛病。俗話說「小暑不算熱，大暑三伏天。」夏天最熱日子，在小暑和處暑之間，加上入伏後，高溫、高熱、高濕的天氣將頻繁出現，酷暑難耐，各類健康問題亦隨之接踵而來。

2023年三伏天：初伏 7/16；中伏 7/26；末伏 8/15



▼小暑3個養生重點（按圖👇👇👇）

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小暑只是酷熱嚴夏的開始，大家一定要謹記3個養生重點，好好養生才可以安然渡過這個夏天：

1. 清熱解暑

中醫學認為暑氣是天地間邪氣（致病原）中最熱的，因為天地均充斥著高熱暑氣，容易令人變得煩熱、心煩氣燥、口乾渴、易生瘡、便秘等。不想整個夏天都渾身發熱，有什麼方法可以清熱解暑？

生活習慣：避免正午戶外活動



在炎熱的夏季，正午時分陽光最直射、氣溫最高，容易令身體吸收過多暑氣，導致中暑。進行戶外活動時，應盡量選擇在早上或傍晚時分進行，並在外出時戴上帽子、太陽眼鏡和防曬霜。

生活習慣：睡眠充足



夏季氣溫高，人體容易出現疲勞、失眠等症狀。保持充足的睡眠可以幫助身體恢復，增強身體免疫力，更好地應對暑熱天氣。

飲食習慣：清熱解暑的食物



另外，應多吃清熱解暑的食物，如綠豆、苦瓜、黃瓜、西瓜、荷葉、薄荷等，避免食用辛辣刺激、油膩重口味的食物。此外，可以選用清熱解暑、清熱解毒的中藥材，如連翹、金銀花、菊花等，製作成草藥湯劑或者泡茶飲用，以幫助清熱解暑。

▼清熱食療：銀花香檸露（按圖👇👇👇）

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2. 生津益氣

夏天天氣炎熱，特別容易出汗。出汗除了會為身體帶來異味和不適感外，出汗過多會導致體內水分（津液）流失，如果不及時補充，更會出現「傷津」的情況。「傷津」一般是指肺胃的津液受損。如肺津受傷，則見乾咳無痰、或痰少帶血絲、鼻幹咽燥、喉幹痛。胃津受傷，則見煩躁、渴飲不止、咽乾口燥等。

生活習慣：多補水



汗出是需要靠氣來推動的，大量汗出會令身體的氣流失，因此大量汗出後人會非常疲勞。身體不錯的人，休息一晚就會轉好。但若果本身體質氣虛血弱（例如易生病、面青唇白、怕冷或是經期中的話），在大量出汗後如沒有好好補充水分及補氣，很易變成慢性疲勞。此時再吹冷風或受寒的話，很容易就會感冒，因此夏天應時刻謹記生津（補水）及益氣（補氣）。

飲食：多吃滋潤食物



生津可以吃一些有助生津的滋潤食物，例如梨子、綠豆、冬瓜、枇杷、番茄、馬蹄、百合、柚子等等，同時，亦應避免食用辛辣刺激、油膩重口味的食物。

而在益氣方面，夏天可以選用黃芪、紅棗、花旗參、黨參及五指毛桃，在補氣之餘亦不會過分燥熱。但謹記盡量避免使用高麗參，因為高麗參性溫，易導致熱氣。

以下的湯水，可以生津益氣，特別適合夏日汗出多及疲勞的人士。

▼益氣食療：五指毛桃沙參玉竹湯（按圖👇👇👇）

3. 清心安神

中醫有「暑氣通於心」的說法，夏季氣候炎熱，容易導致心神不靈、煩躁易怒，其根本原因就是暑熱入心。如暑氣太盛會導致心煩、失眠、多夢、口舌生瘡。另外，患有心血管疾病的人也要特別小心，易出現心臟病發的問題。因此需要採取一些清心安神的方法，以緩解壓力、紓緩情緒。

生活習慣：適度運動



適度的運動可以促進體內氣血循環和新陳代謝，有助於緩解情緒和增強身體免疫力。但要注意在高溫天氣和酷熱時進行適當運動，以免加重身體負擔。

生活習慣：放鬆心情



空閒時間可以通過聽音樂、閱讀、瑜伽、冥想等方式來放鬆心情，減輕壓力和疲勞，緩解情緒波動。

飲食習慣：多吃清心安神的食物



天熱人們易心情煩躁，睡眠欠佳也會影響胃腸功能導致食慾下降。食用小米、萵筍、桑椹、百合、芹菜、蓮子，有助於清心安神的。另外，亦可在茶飲中加入蓮子心、麥冬、淡竹葉等，利於小便，使熱從小便去。

以下的茶湯，可以清心安神，對於易煩躁，易口舌生瘡的人特別適用。

▼安神食療：淡竹葉麥冬竹蔗茶（按圖👇👇👇）