牛奶｜最新研究打破傳統觀念 全脂乳製品亦有助防心血管疾病！

自健康飲食意識在全球抬頭，所有人都開始注重食物的營養含量，其中膳食脂肪就一個重要的指標。但近日就有研究指出，食用乳酪、芝士等全脂乳製品，反而有助預防心臟病、中風和其他心血管疾病。



據外媒報道，《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）上近日發表了一份名為名為「前瞻性城鄉流行病學」（Prospective Urban and Rural Epidemiological，PURE）的健康飲食評分標準。這份報告分析了來自五大洲 21 個國家共 147,642 人的飲食數據，並持續追蹤10年後才得以完成。

PURE的健康飲食評分標準指出，食用六種食物：水果、蔬菜、豆類、堅果、魚和全脂乳製品，可以降低患心髒病的風險。同時，全穀物和未加工的肉類（非香腸或燻製肉）亦可以是健康食品。

該研究調查了新的飲食評分與全球人口健康結果之間的關係。健康飲食評分是根據六種與長壽有關的食物創建的。PURE飲食以水果（每日２至３份）、蔬菜（每日２至３份）、豆類（每週３至４份）、堅果（每週７份）、魚（每週２至３份）和乳製品（每兩週１４份）為評分標準，建立0到6分的排名系統。

結果發現，與得分為 1 或更低的最不健康飲食相比，最健康的飲食（得分為 5 或更高）能降低死亡風險30%；罹患心血管疾病的可能性降低18%；心髒病發作和中風的風險降低19%。

該研究的主要作者、加拿大麥克馬斯特大學助理教授安德魯·門特（Andrew Mente）博士表示，低脂食品已成為公眾關注的焦點，營養標籤的重點是減少脂肪和飽和脂肪。然而，我們的研究結果表明，只要是適量，即使食用紅肉、全脂乳製品或全穀物亦可達到降低罹患心血管疾病的風險。

同場加映：９種食物能降低心臟病風險（按圖看清👇👇👇）

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全脂奶比較健康？

過往人們認為全脂牛奶會增加飽和脂肪和熱量的攝取，或會提高患心血管疾病的風險，但目前沒有研究能證實飽和脂肪會增加心血管疾病或肥胖的風險。

其實全脂奶和脫脂奶各有優點和缺點，對健康的影響亦會因人而異。對於一些人而言，全脂奶可能更健康，因為它含有更多的脂肪和脂溶性維生素（如維生素D、E和K），這些營養素對於身體的健康非常重要。此外，全脂奶中的脂肪可以幫助身體更好地吸收其他營養素。然而，全脂奶的熱量和脂肪含量就相對較高，因此如果攝入過多，可能會對身體造成負擔。

而脫脂奶則通常被認為是更健康的選擇，因為它的脂肪含量較低，熱量也較少。因此，在減肥或控制體重方面，脫脂奶可能更為適合。

全脂奶和脫脂奶各有優點和缺點，選購時應該根據自己的需要和健康狀況來選擇。

點揀不同的牛奶？

任何食物都不應過量，愛喝牛奶也不建議每日飲太多。有關牛奶的疑問，脫脂奶、低脂奶和全脂奶，應該如何選擇？（按圖）：

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牛奶產品以其脂肪含量來分類，例如全脂、低脂、脫脂奶等。大家可按個人需要選擇牛奶產品，例如想控制體重，當然選擇低脂或脫脂奶較佳。

牛奶脂肪含量高低，會影響牛奶的香滑程度、保質期及穩定程度，例如牛奶脂肪含量愈高，味道會愈香濃 。不過脂肪含量的高低，營養價值分別其實不大，而礦物質的含量亦相若。

全脂牛奶：



是最營養豐富的牛奶，一般適合大人及小童飲用，亦不建議有血脂膽固醇問題或患心血管疾病人士飲用

高鈣低脂牛奶：



適合發育中兒童、青少年及孕婦飲用

脫脂牛奶：



適合想控制體重、血脂膽固醇問題，或患心血管疾病人士飲用

大家要留意，脂肪與維他命和鈣的吸收有關，例如維他命D，有助身體攝取鈣。因此，假若牛奶脂肪含量較少，鈣質的吸收亦會相應減少。因此，不少製造商會推出高鈣低脂奶，在低脂牛奶中加入鈣，補充鈣質 。

飲牛奶小貼士

只要大家根據以下貼士飲牛奶，就可以飲得安心又放心！（按圖）：

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飲幾多？



根據衞生署建議 ，成年人則應每天攝取1至2份奶類。「一份奶類」相等於1杯（240毫升）牛奶；或1小盒（150克）低脂純味乳酪；或2片低脂芝士，

每人每日約需要攝取800至1,000毫克鈣質。營養成份要視乎每日的攝取量、個人年齡及身體狀況而定 ，例如攝取過量蛋白質，會增加肝臟及腎臟的負擔，腎病病人尤其要注意 。

幾時飲？



於早餐時飲用牛奶較符合香港人的飲食習慣，而且早上是吸收營養的關鍵時間。早上飲用牛奶能有效補充水分；而水分是維持腦部運作的關鍵之一，有助提升工作效率及學習表現 。

（參考資料：ESC Press Office）