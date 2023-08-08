5歲女童戲水感染腺病毒 盤點公眾場所戲水最易感染５種細菌病毒

近日，台灣有一名女童出現連續３日高燒，不單止出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，更有雙眼結膜發炎及雙側扁桃腺腫脹合併化膿，就醫證實感染腺病毒。經調查後，醫生認為是女童曾到泳池戲水所致，幸好經治療後女童已經完全康復。香港正值暑假，再加上炎夏天氣持續，相信不少家長都會帶同小朋友到海邊或泳池戲水消暑。然而，在享受戲水帶來涼快的同時，家長們亦要小心留意在水中潛藏的細菌病毒！



在公眾場所戲水最易感染的５種細菌病毒

在公共場所，特別與水有關的地方，可能存在各式各樣細菌和病毒，一個不慎。以下是一些在泳池和海灘等地容易感染的常見細菌：

泳池：

1. 諾如病毒



這是一種常見的胃腸道病毒，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。然而，諾如病毒亦可以經由從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的水而感染。症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1 － 3天內有所改善。

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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2. 大腸桿菌



大腸桿菌是泳池、人工戲水區常見的細菌，也是腸胃炎最常見的致病菌。這些細菌通常由糞便污染的水源傳播，感染後會引起腸胃道症狀。病人的症狀包括腸胃炎、腹瀉，嚴重時甚至出現腸道出血、血便、急性腎衰竭，嚴重甚至會死亡。

3. 腸病毒



腸病毒包含多種細菌，而在泳池比較常見的是柯薩奇病毒及伊科病毒，它們可引致多種疾病，比較輕微和常見的如手足口病和紅眼症，但亦可引起較嚴重的疾病如肌肉麻痺、心肌炎、無菌性腦膜炎等，通常在夏季的感染個案會較多。

感染性腸胃炎類型（按圖看清👇👇👇）

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4. 腺病毒



這是一類常見的呼吸道和消化道病毒，它們可以通過接觸受污染的水源而傳播。因應不同類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；及眼睛發炎（俗稱紅眼症 ）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。

海灘：

5. 海洋創傷弧菌



創傷弧菌是一種天然棲息於和暖的海水和河口中的細菌。尤其是在夏季，在這些水域生長的海產中不難發現這種細菌的存在。當在海邊不小心被尖石或貝殼割傷時，創傷弧菌就會從傷口入侵。由創傷弧菌引起的傷口感染可導致壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」），患者可能會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚可能出現發熱及紅腫，而這些症狀會快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點。

什麼是創傷弧菌？（按圖👇👇👇）

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唔想戲水被感染 下水前記緊留意５點！

要減少感染的風險，建議在公共場所採取以下預防措施：

- 在下水前及離開戲水區域時，應用清潔用品及水徹底清洗身體。



- 避免吞嚥游泳池水或海水。



- 避免在不乾淨或是未清潔的區域戲水。



- 若皮膚表面有傷口未痊癒，應儘量避免下水，尤其是海水。



- 如果正患有腸胃炎，或在兩周內曾出現患腸胃炎的症狀，請不要下水。



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