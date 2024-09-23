眼藥水過敏｜男子藥物過敏致全身皮膚糜爛 誘因竟是灰塵入眼

為了緩解不適或過敏症狀，不少人會隨身攜帶眼藥水，但你又有沒有想過，眼藥水都會引起過敏，而且後果可以非常嚴重！馬來西亞就有一名男子因灰塵入眼而使用了醫生配發的眼藥水，誰知這竟然導致男子出現臉部腫脹、全身冒出水泡紅疹等嚴重症狀，最終陷入昏迷，足足在ICU待了一個月病況才有所好轉。



據外媒報導，該名男病患起初是因為工作時有灰塵跑進眼睛而感到不適，誰知在使用醫生配發的眼藥水竟出現嚴重過敏反應，男子的臉部從眼睛、嘴巴開始腫脹，而且身體各處也開始冒出大量水泡和紅疹，隨即便陷入昏迷，期間曾需要靠儀器來維持生命，雖然現時已有所好轉，但目前情況仍不慎樂觀。

醫生解釋，起初以為是水痘的疾病其實是史蒂芬強森症候群 (Steven-Johnson Syndrome , SJS)，導致他淋巴節腫大，眼睛、嘴部以及會陰遭到攻擊，其中視力被嚴重破壞。而誘發男子患病的原因，正正就是因為他對眼藥水成份過敏。

男患者的妻子社群平台 Facebook 分享指，丈夫總共在醫院待了43天，還一度要仰賴人工儀器來維持生命，雖然他們在出院後經已立即向當地政府申請相關援助，但卻遲遲未獲批准，讓本就低收入的他們陷入經濟與生活困境。她又表示，其實丈夫的視力仍有恢復的可能，然而礙於現實環境未能接受進一步的治療。比起金錢，她更擔心會失去丈夫，「這或許是我們的考驗，但我們還是欣然接受」。

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什麼是史蒂芬強森症候群？

史蒂芬強森症候群（簡稱 SJS）是一種罕見的皮膚及黏膜疾病。通常是由藥物過敏或感染引起的過敏反應所觸發。

SJS 的主要特徵是皮膚和黏膜的嚴重損傷，患者病發初期會出現發燒、喉嚨痛、噁心和全身不適。隨後，患者會出現紅色或紫紅色的皮疹，這些皮疹很快變成水泡、疱疹或糜爛的皮膚斑塊，還可能導致眼睛、口腔、鼻腔、生殖器和直腸等黏膜的嚴重損傷。

史蒂芬強森症候群的主要症狀

史蒂芬強森症候群（SJS）的症狀可以分為前驅期、急性期和恢復期，以下是每個階段的主要症狀：

前驅期（症狀開始的１至６天）

- 發熱



- 喉嚨痛



- 全身不適



- 疲勞



- 頭痛



- 咳嗽



- 流鼻涕



- 肌肉疼痛



- 關節疼痛



急性期（約持續４至１２天）

- 紅斑或紫斑的皮疹，開始出現在面部和軀幹，並迅速蔓延至四肢



- 皮疹可能伴有疼痛或瘙癢感



- 皮疹逐漸發展為水皰、皰疹或潰瘍



- 皮膚出現剝脫、脫落或糜爛



- 口腔、鼻腔、眼睛、生殖器和直腸黏膜的嚴重損傷



- 眼睛可能出現結膜炎、角膜炎和視力障礙



- 咽喉和口腔潰瘍，導致吞嚥困難和口腔疼痛



- 呼吸道和消化道黏膜的損傷可能導致呼吸困難、噁心、嘔吐、腹痛和腹瀉



- 尿道和生殖器潰瘍



恢復期：（約持續３至１０天）

- 皮膚開始癒合，新皮膚逐漸形成



- 口腔、鼻腔和其他黏膜損傷開始癒合



- 皮膚恢復期可能需要幾周到幾個月，具體時間因個體差異而異



患者要特別留意在上皮細胞未重建前仍有感染的可能。 另外，有以上症狀並不一定為史蒂芬強森症候群，若您有上述症狀，建議盡快至過敏免疫風濕科門診就醫，確定診斷。

預防史蒂芬強森症候群５要點（按圖睇清👇👇👇）

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現時引發史蒂芬強生症候群的真正原因不明尚未被發現，但該病通常是由藥物過敏或感染所引起的，因此預防 SJS 的關鍵在於避免暴露在可能引發該病的藥物或感染源：

1. 了解藥物的潛在風險：在使用任何新藥物之前，了解該藥物的潛在副作用和風險。特別是那些已知與SJS相關的藥物，如抗生素、非甾體抗炎藥、抗癲癇藥和解熱藥。諮詢醫生或藥劑師，了解藥物的副作用和潛在風險。



2. 避免過敏藥物：如果您已經知道自己對某種藥物過敏，尤其是與SJS相關的藥物，應避免使用這些藥物。將過敏信息告知醫生、藥劑師和其他醫療保健專業人員，以避免再次接觸到可能引發過敏反應的藥物。



3. 個人藥物記錄：保持一份準確的個人藥物記錄，包括已使用的藥物、劑量和用法。這將有助於醫生和藥劑師了解您的藥物史，並避免給您開具可能引發過敏反應的藥物。



4. 遵循醫囑：嚴格按照醫生或藥劑師的指示使用藥物，並遵守藥物的用量和用法。不要自行更改藥物劑量或停止使用藥物，除非得到醫生的指導。



5. 定期體檢：定期進行體檢和疾病篩查，以及監測慢性疾病的治療。這有助於早期檢測和治療潛在的感染源，減少感染引發SJS的風險。

