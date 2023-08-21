心臟病｜研究發現長期牙齦炎恐增心臟病風險 預防要靠４習慣

心臟病已成為全球關注社會問題，在本港心臟病亦同樣一直都高居港人主要死因的前幾名，心臟病症狀隱晦，只要不進行身體檢查就難以發現，往往一發作就導致嚴重後果。然而，近日外國就有研究發現，只需簡單的漱口就可初步判斷是否具有患上心臟病的風險。



研究結果發表在醫學雜誌《Frontiers in Oral Health》上，加拿大的研究人員發現牙齦炎症和心血管疾病之間存在聯繫。只現通過檢查口腔中的白血球的數目即可以反映患上早期心血管疾病的風險。

唾液測試如何檢測心臟病風險？

研究人員招募了 28 名年齡在 18 歲至 30 歲之間的受試者，他們均沒有吸煙，事前亦已證實身體健康。在實驗進行前，他們被要求嚴禁進食、喝水６個小時。然後研究人員就要求受試者用生理鹽水漱口，並收集吐出來的生理鹽水進行分析。結果發現，唾液中的白血球的數目愈高，患上心臟病的機率就愈高。

研究人員解釋，大量的白血球存在於唾液中，表示受試者已經出現牙齦發炎的問題，而口腔相關炎症可能會阻礙動脈一氧化氮的產生，一氧化氮對於血流適應至關重要，另外，白血球水平升高可能會加劇血管不規則現象。因此，若牙齦長期處於發炎狀態，變相會增加患上心臟病的機率。

這項研究的第一作者、就讀於西安大略大學牙科的 Ker-Yung Hong 指出，「我們開始發現口腔健康與心血管疾病風險之間存在更多關係......如果口腔健康可能會影響患心血管疾病的風險，即使你仍年輕健康，亦應該多加重視口腔健康。」

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什麼是牙齦炎？

牙齦炎是一種口腔疾病的早期輕度階段，但如果不及時治療，牙齦炎可能進一步發展成為牙周病，導致牙齒鬆動和牙齒喪失。

牙齦炎指的是牙齦的發炎狀態，它通常是由細菌感染引起的，當牙齦周圍的細菌於牙齦邊緣形成牙垢（一層菌斑），並且如果不及時清潔，牙垢中的細菌會釋放出刺激性物質，引發牙齦組織的發炎反應。

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牙齦炎４ 大症狀

1. 牙齦紅腫：受感染的牙齦會變得紅腫，通常會比正常情況下更明顯。



2. 牙齦出血：當你刷牙、使用牙線或進食時，感染的牙齦容易出血。牙齦出血可能是輕微的，例如在刷牙時看到少量的血液，或是在咀嚼固體食物時出血。



3. 牙齦疼痛或不適：受感染的牙齦可能會感到疼痛或不適，尤其是在觸摸或施加壓力時。這種疼痛可能是輕微的刺痛感或持續的不適感。



4. 牙齦退縮：牙齦炎可能導致牙齦退縮，使牙齒的根部暴露出來。這種情況下，牙齒可能會變得敏感，對冷熱刺激或刷牙時的刺激更敏感。



預防牙齦炎關鍵在於良好的口腔衛生習慣

1. 定期刷牙：每天至少刷牙兩次，使用軟毛牙刷和適量的牙膏，徹底清潔牙齒和牙齦。



2. 使用牙線或牙間刷：定期使用牙線或牙間刷清潔牙齒之間的空隙，去除牙菌斑和食物殘渣。



3. 定期接受口腔檢查：定期就診牙醫，接受口腔檢查和牙齦清潔，以及及時治療任何存在的口腔問題。



4. 健康生活方式：保持均衡的飲食、適量運動和減少壓力，有助於維護免疫系統的健康。



如有牙齦炎的症狀，建議儘早就醫牙醫專業人員的建議，以進一步評估病情並制定適當的治療計劃。牙醫可能會進行深層清潔（稱為牙周治療）以去除牙結石和牙菌斑，並可能會開出口腔衛生指導，以幫助你改善口腔衛生習慣。在嚴重的情況下，可能需要進行其他治療，如抗生素治療或手術處理。

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