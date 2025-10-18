肚痛｜30歲男忽略肚痛腹瀉竟差點喪命　醫生：6種症狀要立即就醫

肚子痛的經驗相信每個人都曾遇過，有些人只要一有症狀，就會很擔心要趕快去醫院檢查；有的人則是放著病症不理會，想說過一陣子應該就會好了。



究竟要痛到什麼程度、產生哪些症狀才需要就醫檢查呢？醫師建議只要碰到6種症狀，請立即就醫檢查，千萬別置之不理。

30歲男性因不理會腹痛與腹瀉，導致敗血性休克！

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長外科陳榮堅醫師分享案例，一位30歲左右的男性，被送到急診，當下已經敗血性休克了。

陳榮堅醫師描述當時的情形，壓病人肚子會痛，但是他已經神智不清。後來住院打了點滴之後，隔天才比較清楚的講話，腹痛的症狀也有緩解。

病人表示，過去幾天斷斷續續地拉肚子，一開始不以為意，認為只是吃壞肚子，並未去診所或藥局，想說休息就會好。結果最後被家人發現他有點神智不清，才去醫院急診。

陳榮堅醫師表示，當腸道感染而拉肚子時，沒有適度就醫治療的話，很容易會產生脫水跟電解質不平衡的狀況，必須及時就醫，以免發生不可挽回的後果。

腹痛什麼時候要就醫檢查？

陳榮堅醫師分享6種腹痛症狀，如果腹痛合併有以下症狀，建議立即就醫檢查：

1. 腹痛、腹瀉合併發燒。

2. 痛到全身無力。

3. 電解質不均衡導致抽筋。

4. 休息一兩個小時都沒好轉。

5. 腹痛上廁所後發現有大量血便。

6. 腹痛到肚子無法放鬆，可能是消化道穿孔，甚至是長在後腹腔的盲腸炎突然破裂，膿流到腹腔導致。



