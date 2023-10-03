食物中毒｜女子吃白腰豆後噁心頭暈 因烹調時做少一步驟引致

即使是一些日常生活經常可見的食材，若沒有經過正確的處理，同樣可能帶來生命危險！近日，就有一名英國女子在家烹調「燉煮白腰豆」與男友一起享用，結果竟導致食物中毒。



據外媒報道，英國女子Anne Sullivan是一名素食主義者，日前，她根據遵循食譜上步驟製作「燉煮白腰豆」，包括預先浸泡豆子，再用燉鍋燉煮白腰豆一整天。在隔天中午，當女子打算享用精心炮製的白腰豆時，卻發現白腰豆仍未煮透，口感非常硬而且難嚼，但她仍然把豆子吃光，不久之後她就出現頭暈、臉色蒼白和噁心想吐等症狀，此時她仍未意識到自己其實是食物中毒。但幸好，症狀很快就減退，到晚餐時間她已經恢復了胃口。

第二天，女子又按照相同的流程烹調白腰豆，不過這次的受害者就不只她一人。在享用「燉煮白腰豆」的期間，女子提及到昨天身體不適，她的男朋友驚覺讓女子不適的原因可能就是這些豆子，於是馬上停止食用。但為時已晚，她的男朋友亦加入了食物中毒的行列，當晚兩人均出現了噁心嘔吐的中毒症狀。

事後，Anne發現了原來自己在烹調時缺少了一個步驟，正確的處理方法是在浸泡豆子後，先清洗瀝乾後，再將其用沸水煮10分鐘，再進行烹調。這是因為白腰豆含有一種名為「植物血凝素」（phytohaemagglutinin）的毒素，若事前沒有經過加熱處理，毒素就會留在豆內，不慎食用到會導致腹瀉、頭暈和噁心等症狀。

Anne提醒，「我不知道，大多數人都認為豆類就要用慢燉鍋煮，而大多數食譜似乎都假設你使用的是完全煮熟的罐裝豆子」。

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預防豆類食物中毒４貼士

大多數豆類都含有植物血凝素。豆類中的植物血凝素可以在一定程度上乾擾人體的消化和吸收過程，可能導致消化不良和中毒。以下是一些預防豆類食物中毒的方法：

1. 充分烹調



植物血凝素在高溫下可以被破壞，因此確保豆類經過充分的烹調是非常重要的。將豆類煮沸並保持沸騰一段時間，或使用壓力鍋進行烹調，這可以有助於降低植物血凝素的含量。

2. 浸泡



在烹調之前，將豆類浸泡在水中可以有助於減少植物血凝素的含量。浸泡的時間可以根據豆類的種類和大小而異，一般而言，較大的豆類需要更長的浸泡時間。將豆類浸泡數小時至過夜，然後將浸泡水倒掉，用新的水烹調。

3. 使用罐裝或罐頭豆類



罐裝或罐頭豆類通常經過充分的烹調和處理，其中的植物血凝素含量較低。如果擔心植物血凝素中毒，可以選擇使用罐裝或罐頭的豆類。

4. 多樣化飲食



如果您擔心植物血凝素中毒，可以適度多樣化膳食，不要過度依賴豆類作為主要的蛋白質來源。可以嘗試其他蛋白質豐富的食物，如肉類、禽類、魚類、堅果和種子等。

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