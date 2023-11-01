減肥｜內地女子半年減超過20kg 過度節食竟養成脂肪肝

原來並非只有暴飲暴食才會患上脂肪肝！近日，內地就有一名因減肥開始節食，更成功減去20 kg，不過在一次體檢竟發現患有重度脂肪肝。



據內媒報道，福建一名25歲的女子在年初發現，由於經常缺乏運動，體重上升已超過 70kg，因此下定決心要減肥。女子為自己定下了嚴格的飲食計劃，每天只會進食蔬菜和雜糧，每週更只會食用1至2次的牛奶和雞蛋，最終在其「努力」之下，成功在半年後減重逾20kg。

然而，在近日接受體檢時，竟揭露其肝酵素水平是正常指標的3倍，接受進一步檢查證實她患上了重度脂肪肝。醫生指，這種情況在臨床上並不罕見，由於過度節食會導致營養素，尤其是蛋白質不足，肝臟中的三酸甘油酯無法排出，最終形成脂肪肝。

醫生強調，減肥不能只看體重的變化，更要關注的是如何健康減脂。 正確的減重方式是透過適量減少熱量攝入，並結合適當的運動，逐漸減少體重，讓身體適應和改變。一般而言，對於輕度肥胖的患者，一個月減重不應超過5斤，中重度肥胖的患者，一個月減重可達十斤。 此外，中國人最多的是腹型肥胖，BMI指標正常，但肚子肉多的人群，一個月減重2斤左右即可，最主要是減少脂肪，增加肌肉。

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愛美是人的天性，不少人為了理想身段，無所不用其極，瘋狂追捧各種斷食法、減肥餐單，豈料竟會影響身體健康。與其胡亂嘗試這些「減肥法」，不如按照以下9點，一步一步減重：

1. 晚餐後不吃：晚餐後不吃任何食物是為了給身體足夠的時間消化食物。 如果在晚上吃太多或吃過晚，身體可能沒有足夠的時間來消化這些食物，導致能量累積和體重增加的風險。



2. 睡前2小時不吃：在睡前2小時停止進食是為了避免夜間能量累積。 當我們進食後不久就睡覺，身體無法有效消化食物，導致能量儲存而不是消耗。



3. 攝取足夠蛋白質幫助代謝：蛋白質是一種重要的營養素，它可以幫助建立肌肉組織並提高代謝率。 較高的代謝率意味著身體更有效地燃燒卡路里。 在飲食中包括健康的蛋白質來源，如雞胸肉、魚類、豆類和堅果。



4. 無糖生活：高糖食物會提供大量的空熱量，而且容易導致血糖波動和能量儲存。 減少或避免攝取糖分高的食物，如糖果、飲料和加工食品，有助於控制卡路里攝取並減少體重增加的風險。



5. 高纖維飲食：膳食纖維是一種較難被身體消化的碳水化合物，但它對於身體健康和減肥非常重要。 高纖維食物提供飽足感，減少過量進食的可能性，並有助於維持正常的消化系統功能。 增加蔬菜、水果和全穀類食物的攝取量可以增加膳食纖維的攝取。



6. 食益生菌：益生菌是一種對腸道健康有益的有益菌。 良好的腸道健康有助於消化和代謝過程的正常運作。 乳酪製品和發酵食品（如酸菜和酸乳酪）是益生菌的良好來源。 它們可以幫助維持腸道菌叢平衡，促進健康的消化和代謝。



7. 喝水幫助代謝：保持身體充足的水分攝取是維持代謝正常運作所必須的。 水有助於消化食物、吸收營養素和排除廢物。 此外，喝水可以增加飽足感，減少過量進食的可能性。



8. 拒絕精製澱粉：精製澱粉是指經過加工處理的澱粉，如白麵包、白米飯和糖果。 這些食物在消化過程中會迅速轉化為葡萄糖，並迅速釋放到血液中，導致血糖水平的劇烈波動。 選擇全穀類食物和粗糧，如全麥麵包、糙米和全麥意麵，它們富含纖維和更多的營養價值。 這些食物在消化過程中釋放能量較為緩慢，可以提供更持久的能量，同時讓您更長時間地感到飽腹。



9. 睡飽：充足的睡眠對於身體健康和減重非常重要。 睡眠不足會影響內分泌平衡，導致食慾增加和新陳代謝減慢。 此外，睡眠不足還可能導致精神狀態不佳，增加情緒性飲食的風險。 爭取每晚7至9小時的高品質睡眠，透過建立規律的睡眠時間表和創造良好的睡眠環境來改善睡眠品質。



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