全港首間引入Deep TMS技術　刺激大腦皮質治療情緒病

你容易對生活感到焦慮、負面情緒長時間籠罩，難以釋懷嗎？以往會感到快樂的活動逐漸變得枯燥乏味？有以上徵狀的話，或許是擁有潛在情緒問題的徵兆！據統計，61% 香港成年人正處於較差的精神健康狀態之下，而每七位香港人就會有一位會經歷常見心理疾病，情況十分普遍。治療情緒病，一般會想到看心理輔導和藥物治療，TMS腦磁激技術的出現為情緒病患者提供另一治療選擇。



傳統治療情緒病的缺點 藥物副作用多

傳統治療情緒病的方法常見為心理輔導和藥物治療，心理輔導很多時隔一段時間患者才能會見輔導員，而晤談時間有限，或未能理解和幫助解決患者情緒問題，亦依重患者主動打開內心世界，盡吐心中情才有助治療，而心理輔導的效果亦非常依賴輔導員的質素和專業，對不同患者有不同效果。另外，服用藥物會伴隨著一連串的副作用，常見的有頭痛、頭暈、有睡意、食慾不振、作嘔、體重上升、抑制性欲等，不能即時見效，並且需長時間服用，突然停藥或會出現中斷性反應，使前功盡廢，造成依賴性。

服用藥物會伴隨著一連串的副作用，不能即時見效，並且需長時間服用。（圖片：Shutterstock）

TMS新方式改善情緒 Life Young Health首間引入Deep TMS技術

除了心理輔導和藥物治療外，非入侵性的醫療新科技—腦磁激治療(TMS)是更為有效的情緒病治療方法，幫助患者改善情緒。情緒病的患者因腦部前額葉的新陳代謝減慢，未能發揮正常調節腦部情緒區活動功能，患者從而出現抑鬱、焦慮等症狀。腦磁激治療(TMS)技術原理與磁力共振 (MRI) 所使用的如出一轍，通過磁性脈衝刺激患者腦部前額葉的神經，增加血液流動和新陳代謝，令腦部情緒區的調節功能回復正常，有效改善情緒。

Life Young Health是全港首間引入BrainsWay 研發最新一代Deep TMS技術，使用專利H型線圈，率先引入3款模式，針對個人不同情緒症狀，可改善失眠、情緒低落、憂鬱及焦慮等情緒問題。最新一代Deep TMS技術治療範圍更深、更廣泛，至今在美國進行了超過250萬次療程，超過10萬個患者使用，獲美國FDA及歐盟CE認可，用於多項精神和神經系統疾病，有著安全保證。

Life Young Health引入最新一代Deep TMS技術，針對個人不同情緒症狀，改善憂鬱及焦慮等情緒問題。（圖片：Shutterstock）

Deep TMS與rTMS技術分別 新技術更為有效改善情緒

香港醫管局目前正採用第一代TMS技術，到底傳統TMS技術與最新一代Deep TMS技術有多大分別？雖然兩者同樣近乎無副作用，且沒有戒斷症狀，治療期亦較短，但在成效方面有著巨大差別。BrainsWay 研發最新一代Deep TMS技術比起其他品牌的傳統TMS技術更為有效，更能廣泛刺激大腦皮質與深部腦區，能深入1.8至3.5cm深層，治療目標覆蓋度更大、更準確，改善情緒病成效由傳統TMS技術的43%提升至60%，更有助提升睡眠質素。臨床實證每3位患者就有2位明顯減輕症狀，80%重度抑鬱症患者獲得良好反應，成效顯著。

Life Young Health 為全港首間引入BrainsWay Deep TMS腦磁激技術，將治療情緒病成效提升，成效遠高於單靠藥物治療，及早將生活帶回正軌。想了解更多最新一代情緒治療方案，可瀏覽Life Young Health網頁了解更多。

BrainsWay總監 Yossi Levental 早前應 Life Young Health 的邀請，來港親身分享 Deep TMS 的技術及治療經驗。

BrainsWay獨家專利「H型線圈」技術，Life Young Health率先引入旗下全系列3款模式，針對不同情緒症狀： 如改善失眠、情緒低落、強迫症、抑鬱、焦慮、煙癮等。

Life Young Health 壹森健康醫療中心

全港首間引入BrainsWay研創 【Deep TMS™深度腦磁激療程】

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