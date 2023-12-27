心臟病｜每朝被鬧鐘叫醒恐增患心臟病風險？ 研究揭背後原因

你是否每朝都需要鬧鐘響鬧才能在沉睡中醒過來？美國的一項最新研究表明，被鬧鐘叫醒可能會導致血壓升高，從而增加中風和心臟病等不良心血管事件的風險！



據外媒報道，美國維珍尼亞大學的一項研究揭示了「被迫叫醒（例如被鬧鐘叫醒）如何導致早晨血壓飆升」，當人們從睡眠狀態快速進入清醒狀態時，就會出現血壓升高的情況。早晨血壓激增是中風和心臟病等不良心血管事件的危險因子。雖然每個人都在某種程度上經歷過這種情況，但那些更常經歷早晨血壓飆升的人可能面臨更大的風險。

研究人員對32名參與者進行了為期兩日的評估，參與者在睡眠時需要佩戴智慧手錶和血壓監察器。研究人員要求參與者在測試的第一天睡到自然醒來，而另一天則要求他們在入睡 5 小時後被鬧鐘叫醒，並比較兩種情況下的早上起床時血壓峰值。

研究作者、維珍尼亞大學護理學院博士生金妍秀（Yeonsu Kim）表示，「研究表明，被迫醒來的人早上血壓激增，比自然醒來的人高74%，這證明了睡眠時間短、被迫醒來與早晨血壓飆升之間存在關聯。」

金妍秀測量了研究參與者的血壓。（圖片來源：網上圖片`）

早前亦研究表明，每晚睡眠少於七小時會增加血壓飆升的風險以及中風或心臟病發作的風險，參與該項研究的科學家將這種現象是由於交感神經系統的活動增強。

隨著早晨血壓升高，交感神經系統被啟動。交感神經系統的「戰鬥或逃跑反應」（Fight or Flight Response）使心臟跳動得更猛烈。這種壓力會導致疲勞、氣短、焦慮和頸部僵硬。當壓力加劇時，更可能會導致流鼻血和頭痛。

金妍秀的研究建立在有關最佳起床方式的現有研究的基礎上。2020 年的一項研究發現，在旋律聲中醒來有助於人們避免睡眠慣性，這是一種可持續長達兩個小時的持續昏昏沉沉的感覺。在 2021 年的另一項研究中，研究人員了解到，早晨接觸光線會告訴您的身體減緩褪黑激素的產生，幫助人們醒來並保持清醒。該研究也為未來更大規模的研究和幹預措施的開發提供了見解，包括可以檢測睡眠階段、促進溫和覺醒並有可能減輕血壓升高嚴重程度的可穿戴設備。

同場加映：8招助你快速入睡（按圖細閱👇👇👇）

+ 9

相關文章：睡眠不足｜長期睡不飽恐影響情緒、增心血管病風險！要留心3徵兆

改善心臟健康 日常做足7件事

1. 養成健康的飲食習慣



- 減少飽和脂肪和膽固醇攝入量：限制紅肉、奶製品和加工食品的攝入，選擇低脂肪和非脂肪食品。

- 增加蔬菜和水果攝入：蔬菜和水果富含纖維、維生素和抗氧化劑，有助於降低心臟病風險。

- 選擇健康的碳水化合物：選擇全穀類、豆類和健康的碳水化合物來替代精製穀物和糖分。

- 控制鹽的攝入：過多的鹽攝入可能導致高血壓，盡量減少加鹽和高鹽食品的攝入。

2. 保持適量的體重



- 如果您超重或肥胖，嘗試減少體重以減輕心臟負擔。請諮詢醫生或營養師的建議，制定一個適合您的減重計劃。

3. 適度的運動



- 遵從醫生的建議，進行適度的有氧運動，如散步、游泳、騎自行車等。適度運動可以增強心臟功能、降低血壓和改善心血管健康。

4. 不吸煙



- 戒煙是保護心臟健康的最佳方法。吸煙對心血管系統有害，增加心臟病發作和中風的風險。

5. 控制血壓和血脂水平



- 定期檢查血壓和血脂水平，如有必要，按照醫生的建議採取控制措施，如服藥、飲食調整等。

6. 減壓和管理壓力



- 學習有效的壓力管理技巧，如深呼吸、冥想、運動、與親朋好友交流等，有助於維持心臟健康。

7. 遵從醫生的治療計劃



- 如已診斷為心臟病患者，請遵從醫生的治療計劃，按時服藥、定期進行檢查和追蹤。與醫生保持緊密的聯繫，及時報告任何症狀變化。

多睡1小時就能減少270大卡攝取？（按圖👇👇👇）