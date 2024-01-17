冬季保養｜時凍時熱易生病 營養師推薦６食物助病人加速康復

近來香港氣溫轉變無常，本周仍有維持在20度以上，但下周開始已跌至14度，時凍時熱的天氣不但令人無所適從，再加上冬季流感早峰期，就令人更容易生病。美國就有營養師推薦了6種食物，有助增強抵抗力、加速身體康復。



據外媒《Sun Health》報道，英國註冊營養師 Rhiannon Lambert 指，許多其他食物都可以增強您的免疫系統。她表示，「雖然沒有任何一種食物或補充劑可以保護你免受細菌、病毒和其他因素引起的疾病，但食用各種能減少發炎及增加抗氧化活性的營養食物絕對有助於支持免疫系統。」

６種食物有助病人加速康復

其中她就分享了６種食物，可以在生病時為你提供幫助：

1. 益生菌食品



Lambert 表示酸奶和酸菜可能並非每個人生病時的首選，但它值得你去嘗試。這些食品含有豐富的益生菌，有助於支持腸道健康，她解釋道，「我們的免疫系統約 70% 位於腸道，因此保持腸道內細菌的良好平衡有助於支持免疫功能......當你生病時，特別是如果你服用了抗生素，你的腸道微生物群可能會被破壞，導致細菌失衡。」

Lambert 建議食用益生菌食品，如酸奶、味噌、酸菜和泡菜，「將友善的細菌引入您的消化系統，幫助恢復這種平衡」。

富含益生質7大類食物（按圖看清👇👇👇）

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2. 富含抗氧化劑的食物



眾所周知，生病時多食蔬果對身體有很大好處，但其實食巧克力亦有健康效用。

Lambert 建議在生病時在飲食中添加富含抗氧化劑的食物，因為它們「有助於減少氧化應激，同時支持免疫系統並緩解發炎」。

富含抗氧化劑的食物包括：藍莓、覆盆子和橙子等水果，西蘭花、菠菜和胡蘿蔔等蔬菜，綠茶、堅果和黑巧克力。

3. 大蒜



食用大蒜有助於增加人體的免疫力，進而提高抵抗力。大蒜含有多種有益的成份，包括硫化物、酚類化合物和維生素C，這些成份對健康具有一定的益處。Lambert 表示，「研究表明，大蒜中的微生物元素或有助於對抗通常與感冒和流感等疾病相關的細菌和病毒」

4. 薑



Lambert 指，生薑作為草藥治療疾病有著悠久的歷史。它對緩解噁心或胃部不適特別有效。同時，它亦可以添加到各種膳食中，你亦可以將其添加到飲料中。

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5. 麥盧卡蜂蜜



蜂蜜對身體有益已不是什麼秘密，除了寧神之外，它還可以幫助緩解咳嗽和喉嚨痛的症狀。而在眾多蜂蜜中，Lambert 最推薦的就是麥盧卡蜂蜜。她指，「麥盧卡蜂蜜與普通蜂蜜不同，其獨特的抗菌特性歸功於麥盧卡樹的花蜜，人們已經開始研究了它在緩解疾病方面的潛在健康益處。」

6. 紫錐菊



你可能不知道什麼是紫錐菊，它是傳統上用於支持免疫系統的草藥，有時被推薦用於緩解感冒和流感症狀。Lambert 解釋，「有研究表明，紫錐菊可以透過刺激免疫系統並提供輕微的抗發炎作用來幫助減輕感冒症狀的嚴重程度和持續時間」，她建議在出現疾病的初步跡象時使用紫錐菊。

最後 Rhiannon Lambert 又提醒，當你生病時，無論你選擇什麼食物，都應該遵循一條規則，「注意補充水份，選擇易於吞嚥且不會刺激喉嚨或胃的食物。」