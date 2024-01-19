抑鬱症｜日男自述康復經過 全靠醫生推薦他玩「孖寶兄弟」？

「打機只係浪費時間」已經是過時的講法。近日，日本就有一名男子因抑鬱症而要停職一年，覆診期間醫生便建議他可嘗試玩任天堂電子遊戲《超級瑪利歐奧德賽》（Super Mario Odyssey），結果竟令他的病情有所好轉。



（圖片來源：截圖自社交平台 X@nanatea）

早前，事主在社交平台「X」（原Twitter）上參與討論分享自身經驗，他發文表示，「在人生中曾有一年需要停職休息，當時精神科醫生向我推薦了《超級瑪利歐》，它確實很有效。當我太虛弱而無法對自己的生活做出決定時，望著自己用控制器移動馬裡奧，感覺就像是向着重新掌控自己的生活邁出了一步。」

他指，《超級瑪利歐》具有溫和的遊戲氛圍及適當的挑戰性，遊玩時不會令玩家感到疲乏。他亦慢慢從對人生的無力感中走出來，一段時間後，他甚至可以離開家門進行慢跑。

不過，事主又提醒，「當時心理醫生向我推薦馬裡奧的時候，是對當時的情況進行了全面評估，對於其他病情比較嚴重或者情況有所不同的人來說，玩《超級瑪利歐》可能沒有效果，甚至會起到相反的效果，因此嘗試前請諮詢心理醫生。」

玩遊戲真的可以紓緩抑鬱症？

事實上，外國己有研究證實了打機對紓緩抑鬱的作用。去年8月德國波昂大學就發布了一項研究結果，研究人員將46名參與者分成3組，分別是：《超級瑪利歐奧德賽》組；CogPack 的認知訓練程式組；及接受標準臨床治療的組別。結果發現，只有《超級瑪利歐奧德賽》組的憂鬱程度顯著下降，而且該組別的參與積極性明顯高於接受標準護理的人。

研究團隊認為，對患有重度抑鬱症的參與者的抑鬱症狀、訓練動機和視覺空間認知之間存在聯繫，提供自主性、基於技能的挑戰、群體且具有積極回饋體驗的遊戲，有助改善患者經常表現出的興趣喪失和過度思考。

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抑鬱患者常遇５問題 恐增輕生風險（按圖睇清👇👇👇）

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根據青山醫院精神健康學院的資料指出，抑鬱症患者經常會遇上一些問題，若這些問題長期沒有得到解決，很可能增加患者決定輕生的風險。如果你的親友出現以下的問題，請多加注意，及早幫助可以減低危險和惡化的機會：

1. 抑鬱焦慮



８成的自殺個案是在情緒極度抑鬱之時發生的，及早診治抑鬱症，可以減低他們傷害自己的危險，因為有不少人士在嚴重抑鬱時，會以為結束生命是唯一的出路。

2. 孤立避世



孤立無援的人在缺乏支持開導的情況下，更感無助無望。患者可能會刻意與親友疏離，自我閉的人亦會更沉溺於消極無奈的想法。

3. 情緒不穩



當他們對自己甚至對他人充滿憤怒怨懟憎恨時，傷害自己和他人的危險亦可能較高。

4. 濫用酒精或藥物



有些人會試圖以酒精、毒品等來處理不歡的情緒和生活上的轉變，但是卻弄巧成拙。胡亂服食藥物，只會減低自制能力，令鬱鬱不歡的人失去分析、解決問題、和控制情緒的能力。酒入愁腸更愁，令情緒更低落，自殺念頭更強烈。

5. 出現幻覺



有些極度抑鬱的人可能會出現一些幻覺、幻聽與妄信等精神病徵。在「你沒有用，你何不去死」這一類幻覺和妄信影響下，自尋短見的可能性也會增加

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