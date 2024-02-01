泡菜｜每天吃３份有助控制體重？ 研究揭：一天不可吃多過X份！

泡菜，泛指經過長時間醃製的蔬菜，因其製作過程中會產生大量的乳酸菌，被認為是健康食品。不過，近日就有一份研究指出，進食泡菜不但有助腸道健康，更可以降低肥胖的風險。



這項研究發表在學術期刊《BMJ Open》上，韓國的研究人員觀察了全國健康檢查者研究（HEXA）得出的數據，該研究共有 115,726 名參與者（男性 36,756 名，女性 78,970 名，平均年齡 51 歲），研究人員重點分析了其中的食品問卷調查。結果發現，與每天少於 1 份泡菜相比，每天食用多達 3 份泡菜可將肥胖盛行率降低 11%。

不同種類的泡菜都有不同效果？

研究指出，與每天吃少於一份高麗菜泡菜的男性相比，每天吃３份或更多捲心菜泡菜的男性整體肥胖患病率降低 10%，腹部肥胖患病率降低 10%。

對於女性來說，每天食用 2 至 3 份白菜（納帕捲心菜泡菜）泡菜可將肥胖患病率降低 8%，而每天食用 1 至 2 份泡菜腹部肥胖的患病率就會降低 6%。

另外，即使每天食用少於半份的蘿蔔泡菜（男性每天 25 克，女性每天 11 克），但男性和女性腹部肥胖的風險亦分別降低了 8% 和 11%。

然而，研究亦指出，每天吃超過五份泡菜的參與者比吃適量泡菜的參與者更有風險患上肥胖症，由此可見若過量食用泡菜將會導致這些益處消失。

參與研究的註冊營養師營養師及營養顧問 Kelsey Costa表示，「研究表明，雖然適量攝取泡菜可以獲得益生菌的益處，但過量食用可能會因其高鈉含量而抵消，」她又指，「雖然這項研究沒有確定因果關係，但它補充了支持在飲食中添加益生菌食品以促進腸道微生物組多樣性和隨後的體重管理結果的研究主體，」

Kelsey Costa 補充指，「隨著我們對腸道微生物群與整體健康之間錯綜複雜的關係有了更多的了解，我們愈來愈清楚地認識到，飲食因素在維持這一微妙的生態系統中 起著至關重要的作用。 先前的研究表明，泡菜等富含益生菌的發酵食品可以促進腸道有益菌的生長，幫助調節新陳代謝，而且我們不需要攝取過量的益生菌就能看到效果。 事實證明，透過發酵食品攝取中低劑量的益生菌可以降低身體質量指數（BMI）和體重，為控制肥胖提供了一種可行的天然替代方法。」

▼益生菌包含細菌與酵母菌，最廣為人知的有乳酸菌，究竟它們對身體有什麼好處？（按圖 👇👇👇）

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食用泡菜５大健康益處

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1. 提供益生菌



泡菜是經過發酵製作的，其中含有豐富的益生菌，如乳酸菌。 這些益生菌有助於維持腸道健康，並促進消化系統的正常功能。 它們可以幫助平衡腸道菌群，增加有益菌的數量，抑制有害菌的生長，並提高免疫系統的功能。

2. 營養豐富



泡菜通常是由蔬菜製成的，例如大白菜、蘿蔔和辣椒等。 這些蔬菜富含維生素（如維生素C和維生素K）、礦物質（如鉀、鈣和鐵）以及纖維等營養素。 透過發酵過程，泡菜中的這些營養素更易於消化和吸收。

3. 抗氧化作用



泡菜中的蔬菜含有許多天然的抗氧化劑，如維生素C和β-胡蘿蔔素。 這些抗氧化劑可以幫助對抗自由基的損害，減少氧化應激，有助於維持細胞健康和降低慢性疾病的風險。

4. 促進消化



泡菜中的益生菌和酵素有助於促進消化過程，增強食物的消化和吸收。 這對於那些容易出現消化問題的人來說可能特別有益，如腹脹、便秘或消化不良等。

5. 食慾刺激



泡菜具有獨特的酸味和風味，可以為餐桌上的菜餚增添風味。 對於那些食慾不振的人來說，泡菜的味道可能能夠刺激食慾，增加對其他食物的興趣。

雖然泡菜有許多健康益處，但食用時仍應注意份量，特別是對於高血壓患者或需要限制鈉攝取的人來說，泡菜的鹽含量可能需要注意。

富含益生質7大類食物（按圖看清👇👇👇）