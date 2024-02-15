收假症候群｜長假過後返工倍感抑鬱？這６招助你調適身心！

新年假期剛剛過去，若重回職場令你感到憂鬱而無法重投工作，那你可能已患上收假症候群（post-holiday syndrome）。



什麼是節後抑鬱症？

「節後抑鬱症」（Post-Holiday Syndrome）是指人們在度假期結束後出現的情緒低落、疲勞和焦慮等負面情緒的一種現象。 這種情況通常發生在度假結束後的幾天或幾週內，當人們回到工作、學習或日常生活的常規中時。

節後抑鬱症可能出現以下症狀：

1. 情緒低落：感覺沮喪、情緒低落、焦慮或失落。



2. 疲勞和精力不足：感覺疲倦、精力不集中、缺乏動力。



3. 失眠或睡眠障礙：難以入睡、早醒、睡眠品質下降。



4. 食慾改變：食慾增加或減少，進食過多或過少。



5. 失去興趣：對平常有興趣的事失去興趣，無法享受日常活動。



6. 焦慮和煩躁：感覺緊張、煩躁、易怒。



7. 注意力和記憶問題：難以集中註意力，記憶力下降。



8. 社交退縮：不願與他人溝通、社交或參與活動。



相關文章：【抑鬱症測試】暴飲暴食決斷遲緩 9個症狀有5個或已患上抑鬱症！👇👇👇

+ 22

節後抑鬱症３大成因

1. 假日的結束：度假期間通常人們可以享受輕鬆、愉快的時光，當回到常規的工作或學習時，可能會感到失落和不適應。



2. 壓力和期望：假日可能伴隨著高期望和壓力，包括準備假期、與家人和朋友相處、旅行等。 當假日結束後，人們可能會感到疲勞和壓力。



3. 生活變化：回到日常生活中，可能面臨工作或學習的壓力、社交活動的減少、新的責任等，這些變化可能導致情緒的波動。



同場加映：抑鬱患者常遇５問題 恐增輕生風險（按圖睇清👇👇👇）

+ 2

想避免抑鬱？ 這８招助你調適身心！

如何避免「收假症候群」或是緩和這些身心不適狀態對我們的影響，可以由以下幾方面着手：

1. 接受情緒：體認到節後抑鬱症狀是正常的反應，並接受自己的情緒。不要壓抑或否定自己的感受，而是試著理解並與之共處。



2. 反思生活、學習或工作中的壓力狀況與選擇：反思自己在日常生活中所面臨的壓力源，並思考如何面對這些壓力。考慮調整工作或學習的方式，尋找更好的平衡，並設定合理的目標和期望。



3. 假期期間的生活安排：在假期期間，盡量避免過度忙碌或過度放縱，而是尋找適度的休息和娛樂方式。合理安排假期活動，包括休息、社交、運動和興趣。



4. 正念的態度：正念是一種專注於當下的覺知態度。以正念面對收假前後所有的感受與身心狀態，接納它們的存在，不加以排斥或批判，也從中找尋最舒適的狀態與它們共存。「此時此刻」即好好經驗「此時此刻」的生活，就不讓「彼時彼刻」來干擾「此時此刻」的自己。



5. 累積回歸的能量與專注：在假日結束後，逐步恢復常規生活的節奏。 適度安排休息時間，逐漸調整回工作或學習的狀態，以便適應變化並避免過度疲勞。 同時，培養專注力，專注完成任務，避免分心和拖延。



6. 尋求親友支持：與親朋好友分享自己的感受與經驗，尋求他們的體諒與支持。溝通和互動可以提供情感上的支持和減輕孤獨感，同時也可以獲得建議和鼓勵。



請記住，每個人的情況和需求都不同，因此適用於您的方法可能會因個人差異而有所不同。 如果您感到嚴重的情緒低落或憂鬱，建議諮詢專業醫療或心理健康專業人員的協助。

相關文章：減壓食物｜壓力大內分泌失調周身痛 合桃椰菜花6食物減壓抗抑鬱👇👇👇