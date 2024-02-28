為何應求診固定的家庭醫生？ 研究揭能改善健康減醫療壓力！

過去一個月天氣忽冷忽熱，許多人都一個不留神，就讓細菌病毒乘虛而入。生病就自然要看醫生，但原來求醫的習慣亦可能對個人健康造成影響！早前一份研究就發現，在生病時若能固定向同一位家庭醫生求診，就可以改善患者的健康並減少醫生的工作量。



常規性護理可減少求診時間！

在國際期刊《Management Science》上發表的這項研究中，劍橋大學和歐洲工商管理學院商學院的研究人員分析了 11 年來英國 381 家診所的 1,000 萬次諮詢，最終發現了患者與醫生保持長期關係可以帶來一系列好處。

研究指出，就等候時間而言，光顧新的醫生會延長患者的候診時間約18%。同時，接收新症的醫生總是需要花費時間，來諮詢病人的身體狀況，對於老年患者、患有多種慢性病的患者以及患有精神健康問題的患者而言，這類型的諮詢是否詳盡將大大左右治療成效。然而，若常規性光顧一位家庭醫生則可以大大減少縮短諮詢時間，並以接受更加貼合自己的治療。雖然人們不一定會定期去看家庭醫生，但研究結果顯示，若所有醫療機構都能提供 10%的連續性醫療服務，那麼估計將節省 5%的就診時間，這意味著可以騰出數以百萬計的時間。

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光顧固定的家庭醫生減少醫療壓力

研究指出：「如果醫生在不減少每年服務的患者數量的情況下提高所提供的護理質量，或者在不降低護理質量的情況下為更多的患者提供服務，則可以提高醫生的工作效率......如果醫生為普通患者提供高品質的護理，他們便能夠保持他們的健康，從而減少諮詢需求並提高醫生為更多患者服務的能力。」

研究人員補充說，「重要的是，如果接受常規醫生護理的患者的諮詢間隔時間較長，而不需要更長的諮詢時間，那麼連續性護理可能會讓醫生在不增加工作時間的情況下擴大患者名單。」

研究合著者、劍橋大學賈吉商學院的 Stefan Scholtes 教授表示，光顧同一位醫生可能會帶來龐大的好處，相當於將家庭醫生團隊增加 5%。他表示，只要在第一次就診時將諮詢工作做好，就能透過「防止再次就診」來減少未來的工作量，並補充表示：「更好的健康狀況意味著未來諮詢的需求更少。優先考慮護理的連續性對於提高生產力至關重要。」

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選擇常規性治療的傾向愈來愈低

早前，英國慈善機構納菲爾德信託基金（Nuffield Trust）就曾對當地家庭醫生患者的調查數據進行分析，當被問及 「你希望與你首選的家庭醫生多長時間見一次？」時，患者選擇常規性治療的傾向愈來愈低，在2018年至2023年期間，選「經常或近乎經常」見到首選全科醫生的患者比例從26%降至16%，而回答「從不或幾乎從不」的患者比例從 10%增至19%。

這項新研究的主要作者、現任職於美國印第安納大學凱利商學院的 Harshita Kajaria-Montag 博士指，「持續照護的好處是顯而易見的。如果你是一位有複雜健康需求的患者，你應該不想在每次就診時解釋您的整個健康史。如果你有一位熟悉您你的病史的常規醫生，那麼對於醫生和患者來說，這都可以更有效地利用時間。」

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