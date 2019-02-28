「相較於36小時又或是一兩個月以前，我們（美朝）之間的距離肯定縮小了。」2月28日，特朗普在2019美朝河內峰會結束後，提前了2小時舉行的記者會上如是說到。不過，這終究沒能改變一個事實：美朝兩國代表既未能在峰會上發表共同宣言，也沒能依國際峰會慣例簽訂任何協議。 這是為什麼？既是如特朗普所說，朝鮮想全面解除制裁，美方不願意，另外也因為特朗普受制於國內壓力，尤其是他近來面對多種麻煩事，包括前私人律師科恩的爆料案等，他更不願隨意對朝鮮讓步，避免國內又出現輿論指責他的另一個把柄。

此次峰會共歷時兩天：特朗普與金正恩二人於2月27日會面並共同用餐，場面和諧；28日，按白宮公布的原定計劃，兩人應當先於當地時間9時舉行閉門會談，9時25分舉行包括兩國官員的擴大會議，11時55分一起共進工作午餐，並於14時05分共同出席聯合協議簽署儀式，隨後各自離場，而特朗普也將於15時50分在下榻酒店召開記者會。

然而，兩國的擴大會議卻延長了半個多小時之久。最終，在大都市酒店宴席廳等待午宴的記者們被白宮官員告知「工作午餐取消，總統記者會提前至14時舉行」，而聯合協議簽署儀式最終也未舉行。

在國際慣例中，兩國領袖能夠走到一起，自然是已經由官員們鋪墊出了一定基礎，待領袖拍板簽字。因此此次峰會無果而終，又是因為什麼？這其中，有一明一暗兩個緣由。

越南美朝峰會最終無果而終。特朗普舉行完記者會後匆匆回國，而金正恩則將開啟為期兩日的訪越行程（路透社）

外在原因：無核化分歧

據特朗普在記者會上的說法，雙方未能取得成果，金正恩願意摧毀寧邊核設施，但「基本上他們（朝方）想全面解除制裁，而我們（美方）不願意這樣做」

一直以來，美國在朝鮮問題上，都希望盡快達到朝鮮無核化的目標，為此也一直拒絕放開制裁；而朝鮮的立場則一直強調無核化這個終極目標，不過需要美方同步放開制裁。在過去幾個月裏，朝鮮逐步做出了一定的無核化措施，而美方卻沒有任何相應讓步，以至於兩國來到了當下僵持的地步。

實情究竟如何，朝鮮究竟是一改原先立場，要求美國「立刻放開全部制裁」，抑或是朝鮮立場並無改變，只是特朗普未表達清楚，這些都有待朝方的表態，不過歸根到底，相信兩國還是卡在了無核化和制裁這個老問題上。

不過，恰恰也是因為這是老問題，它也就不會是此次兩國沒能達成協議的核心。

科恩在聽證會上炮轟特朗普是騙子及種族主義者。不過特朗普表示，「科恩95%都在騙人，不過他否認通俄門的事卻是真的」。然而科恩原話實為「我沒有特朗普通俄的直接證據，但我保留我的懷疑」（路透社）

內在原因：特朗普的國內壓力

面對「無核化vs制裁」這個老問題，美朝兩國暫時仍未找到雙方都能接受的解決方案。那麼在此基礎上，這場峰會從舉行前就註定難有大成就。

不過，倘若美朝沒有任何共識，又怎麼會召開峰會？因此在此次峰會舉行前，外界預期其最好的情況，是一如韓聯社日前的報道，「兩國可能就簽署朝鮮戰爭《終戰宣言》達成協議」。次一些的情況，則是兩國共同發表一個務虛的、不包含無核化/放寬制裁具體方案的聯名協議。如今的局面，較兩種事先預期更次。更可能的情況，也是特朗普臨陣增加籌碼，令對談沒能達成共識。

不過，站在特朗普的角度，倘若真的在沒有具體方案的情況下簽署協議，則可能為他製造更多的麻煩。

受當下政制所限，特朗普的第一考量一定是國內政治，為此他也不惜通過破壞盟友關係等國際事務決策來實現國內政治目標（路透社）

正如他在記者會上所說，「你要做好隨時起身離開的準備。我今天大可以簽訂一個協議。事實上我們也準備好了協議文本，但（今天簽署）確實不合適」，「我若是簽署了，你們就會指責『哦，這是最壞的協議』、『特朗普又做了一件壞事』」。

本來就在國內名聲不好的特朗普，如今正面臨著國內政壇諸多事宜的巨大壓力：

一面是國會眾議院於26日投票，通過了取消特朗普15日為了築牆而簽署的國家緊急狀態；

一面是特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）繼續「反轉豬肚」，於特金會晚宴正在進行時，在國會接受聽證，供證特朗普多項罪名，包括指特朗普過去為追求登上福布斯財富榜，誇大自己真實擁有的財富，卻在報稅時少報資產，又形容特朗普是「種族主義者」，爆料指特朗普曾稱非裔美國人永遠不會投票給他，「因為他們太笨」等。

再有則是走到最後關頭的中美貿易談判，亦受到美國全國關注；

而在美朝談判方面，美國輿論也一再指責特朗普務虛。

在這樣的背景下，他若再簽署一個沒有具體無核化方案的協議，恐怕只會成為國內輿論指責他的另一個把柄。因此，恰如他一再「藉國際事務來解決國內政治危機」的做法，如今未能有協議達成，應該也是一樣的原因。