特朗普勒令停飛　美國FAA急轉彎　波音為何續稱737 MAX安全？

這一切轉變都來得如此快速───美國聯邦航空總署（FAA）才在一天前表示「找不到停飛737 MAX系列客機的理由」，第二天就宣布停飛。那不是因為黑盒數據已成功解讀，而是因為「找到新的證據」。 同一時間，波音發表聲明表示支持決定，但仍堅持「對737 MAX安全有信心」。所以，波音737 MAX到底安全還是不安全？

特朗普最後頒布禁令，停飛美國所有波音737 MAX客機。（美聯社）

埃塞俄比亞航空在周日（10日）發生空難，因涉事客機與2018年10月印尼獅航同屬波音737 MAX 8客機，衝擊航空業界。各國及地區先後宣布停飛737 MAX系列客機，截至本港時間周三（13日）下午為止，各國仍大量使用737 MAX客機的，只剩下加拿大及美國未有停飛。

特朗普宣布停飛 FAA及波音跟隨發聲明

不知是因脅迫於國際壓力還是什麼原因，加拿大在本港時間周四（14日）午夜時分宣布停飛波音737 MAX客機。美國總統特朗普亦緊隨頒布命令，要求停飛737 MAX客機。現時全球應暫停737 MAX客機服務。

在一天前還表示「找不到停飛737 MAX系列客機的理由」的FAA，亦在特朗普宣布停飛命令後公布停飛指令。根據聲明，FAA聲稱尋找到「新的證據」，支持停飛的理由。FAA沒有詳細說明那是甚麼證據，僅稱他們連同新獲得的衛星資訊，認為意外可能與印尼獅航意外有關連，經綜合分析後作出的判斷。

至於意外主角的波音公司，亦在同一時間發表聲明，表示支持FAA的決定。但同時表示公司對737 MAX客機安全「充滿信心」。

西南航空擁有全球最多的波音747 MAX 8客機，最後仍逃不過停飛。（路透社）

FAA的「安全」邏輯

事故飛機的黑盒仍正送往法國航空事故調查處（BEA）的途中，在得出分析結果之前，現在確實不能斷定空難成因。但包括美國在內的決定，總算為這場「停不停飛波音737 MAX」爭議劃上句號。

那麼到底737 MAX還是否安全？若根據FAA的邏輯，印尼獅航意外成因是機件故障給予錯誤訊息，導致控制飛機的系統錯誤作出反應，機師未受訓練不會應對令飛機墜毀。因此該故障的攻角偵測系統（AOA）才是主因，737 MAX自身沒有問題，而這相信也是波音及部分反對停飛的專家理由。

但特朗普認為這不足夠，他在宣布停飛禁令前曾與波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）聯絡，認為「不應在此冒險，美國人的安全是最關心的事項」，結果宣布決定。

因頒布禁令需臨時停飛，西南航空及美國航空等公司需調派舊款型號客機接載乘客，期間出現小段延誤。（美聯社）

波音對停飛決定的聲明，開首第一句就是稱波音對737 MAX安全充滿信心。（波音官方網頁截圖）

波音的「安全信心」可放置一邊

至於波音對737 MAX「充滿信心」，相信是基於專業的「面子」和品牌堅持。事實即使在2013年發現波音787客機電池設計缺陷時，FAA在決定停飛787一刻前波音還是對自己充滿信心。

2013年1月10日，波音產品開發副總裁辛內特（Mike Sinnett）在記者會上表示：「我有百分百的信心，波音787是安全的。」結果在一周後，波音787就被勒令停飛。

因此結論是，波音公司的安全承諾可暫時擱置一邊，現時需等待分析黑盒的結果及初步意外成因調查，才能為「波音737 MAX是否安全」下定論。