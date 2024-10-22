深圳組建3大重點產業專項辦公室　培育經濟持續發展新支柱

在10月18日舉行的「深圳創投日」耐心資本專場活動中，深圳三個重點產業專班——深圳市醫藥和醫療器械產業辦公室、深圳市新能源汽車產業辦公室、深圳市人工智能產業辦公室首次公開亮相。



三個產業辦公室由深圳全市選調精幹幹部組建，團隊擁有年輕化、高知化、專業化等特點。其中，醫藥和醫療器械產業辦公室掛靠深圳市發展改革委，新能源汽車、人工智能產業辦公室掛靠深圳市工信局，相對獨立運作。



為何要設置重點產業辦公室？近期在多個場合，深圳主要領導都提到，要在全面推進的基礎上突出重點，統籌全市各級各部門各方面的資源，大力支持重點產業、重點產品、重點集群、重點企業加快乃至超常規發展，形成全市經濟穩定持續發展的新支柱新動能。這或許就是設置產業辦的背後考量。



【本文轉載自「深政觀察」】



此次三個產業辦率先亮相，突顯深圳將醫藥和醫療器械、新能源汽車、人工智能作為產業新支柱新動能加以培育。這三大產業領域深圳已具備相當基礎且極具深圳特色：

《深圳市醫療器械行業分析報告》數據顯示，2023年深圳醫療器械產值高達990億元，離千億大關僅一步之遙，產值規模全國占比約10%，出口占比超過13%，居全國各大城市之首。今年上半年，深圳生物醫藥產業增加值達130億元，同比增長10.6%。穩步增長背後，深圳生物醫藥產業「0到1」「1到10」「10到100」鏈條已比較完整。

深圳市醫藥和醫療器械產業辦公室副主任陳睿。（深政觀察）

新能源汽車是深圳搶抓風口加速彎道超車的典型產業。2023年，深圳新能源汽車產量超173萬輛，增幅達104.2%，問鼎「新能源汽車第一城」。今年前8個月外貿數據顯示，深圳汽車和汽車零配件分別出口185.4億元和157.5億元，分別增長56.8%和35.5%。今年9月，比亞迪第900萬輛新能源汽車下線，成為全球首個達成第900萬輛新能源車下線的車企。《深圳市加快打造「新一代世界一流汽車城」三年行動計劃（2023—2025年）》提出，到2025年全市新能源汽車年產量超200萬輛，全球汽車「含深量」顯著提升，汽車產業工業產值達到萬億級規模。

深圳市新能源汽車產業辦公室副主任唐上興。（深政觀察）

2023年深圳人工智能產業總產值超3000億元，同比增長21.1%，人工智能也是未來產業發展必爭之地。

全面發展，重點突進。深圳正著力做大做強戰略性新興產業集群和未來產業，強力推動形成更多新支柱新動能。

在這次活動中，深圳市醫藥和醫療器械產業辦公室副主任陳睿，深圳市新能源汽車產業辦公室副主任唐上興，深圳市人工智能產業辦公室副主任張天宇也首次以新身份亮相，分別介紹了深圳相關產業發展情況及產業政策。

深圳市人工智能產業辦公室副主任張天宇。（深政觀察）

三個產業辦公室負責人首次進行的政策推介，其中不少信息值得關注。

165億產業基金 投向醫藥醫療器械領域

會上，深圳市醫藥和醫療器械產業辦公室副主任陳睿介紹，深圳建成了合成生物、腦科學與腦模擬等一批重大科技基礎設施，設立了全新機制的深圳醫學科學院，引領研發創新，實現「0到1」的突破；布局大灣區藥械審評分中心、深圳市藥檢院安評中心，獲批全國唯一的生物制造產業創新中心，開創「樓上創新、樓下創業」新模式，助力企業孵化，實現「1到10」的跨越；深圳還規劃了超60平方公里的連片產業空間，建成超900萬平方米「專精特新」園區，為項目從中試到產業化「10到100」提供充足的產業空間。

生物醫藥產業具有高投入、高風險、高回報、長周期「三高一長」的特性。陳睿透露，深圳市政府已牽頭設立生物醫藥（50億元）、醫療器械（50億元）、合成生物（15億元）、細胞與基因（15億元）、綠葉基金（35億元）等5只共計165億元規模的產業基金，為企業成長提供全周期的資金支持。

科學家顏寧回國創建深圳醫學科學院。（視覺中國）

隨著醫藥和醫療器械產業辦公室組建，深圳將從研發創新、臨床試驗、注冊審批、推廣應用、生產製造等方面進一步推動藥械產業發展。

如在臨床方面，深圳將在河套規劃建設粵港澳大灣區國際臨床試驗中心，構建國際化臨床試驗網絡體系，爭取將臨床試驗啟動前醫療機構內部整體用時壓縮至25周以內；在注冊審批方面，爭取創新藥臨床試驗審評審批試點，將相關審評審批時限壓縮至30個工作日；金融賦能方面，建立投貸多渠道的融資體系，培育壯大耐心資本等。

打造智能駕駛全國示範區

如何助力深圳打造「新一代世界一流汽車城」？深圳市新能源汽車產業辦公室副主任唐上興介紹了未來的三大工作重點：

蘿蔔快跑在武漢投放運營約1000輛。

一是打造「熱帶雨林」式的汽車綜合產業生態。深圳擁有比亞迪、華為引領的兩個高度協同又互為錯位的產業生態圈，未來將堅持做好對比亞迪、華為以及汽車產業眾多鏈上企業的服務和培育，「讓全國、全世界的車圈朋友知道，要打造一台高性能的電動車、智能車就來深圳，各類生產要素一應俱全。」

二是打造一站式汽車出海政務商務服務平台。深圳完全有可能打造成為核心零部件出海生產基地，利用港口、國際航線等物流優勢，將零部件運至世界各地。

三是打造智能駕駛全國示範區和全國範圍內城市級試驗場。「通過在標準、法規、保險、汽車金融等方面予以改革和支持，我們希望將深圳打造成為智能駕駛全國示範區，允許經相關主管部門認證的、外觀設置了明顯標識的L3級別以上汽車在深圳合法行駛。」唐上興說。

據悉，在推動自動駕駛合法上路方面，深圳近幾年已取得顯著成效，包括2022年在全國率先實現智能網聯汽車立法、去年成為全國首個發布智能網聯汽車標準的城市，今年成功入選全國首批「車路雲一體化」應用試點城市等。

AI應用場景全面鋪開

深圳AI無人值守便利店。（視覺中國）

深圳市人工智能產業辦公室副主任張天宇介紹，深圳的AI應用場景已全面鋪開，發布了三批城市+AI應用場景的清單，涵蓋數字文化、公共服務等73類場景，其中53個政務應用已有25個完成建設並投入試用。

今年以來，深圳在政策端不斷加碼AI，不僅將人工智能單列為「20+8」產業集群之一，還發布了《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動方案》，核心內容為打造五個「先鋒」——全棧創新先鋒、智能產品先鋒、數據跨境先鋒、場景應用先鋒、智能駕駛先鋒。

這其中，跑通場景應用尤為關鍵。該行動方案指出，深化全域全時全場景應用，打造「城市+AI」應用場景高地。

張天宇以「法院+AI」舉例道，深圳自主研發的人工智能輔助審判系統獲得最高人民法院肯定，法官2-3天的閱卷工作，如今AI閱卷只需5-10分鐘，裁判文書擬制用時也從1小時甚至1天縮短到5分鐘以內，每名法官的平均工作效率將提升2.5倍。

「希望通過應用牽引，幫助深圳人工智能企業找到更好的場景落地。未來，人工智能將賦能新型工業化、賦能現代服務業，同時在政務服務、文化娛樂、教育等行業進行更廣泛應用。」