從紅河到珠江：字裏行間共鳴中越書韻

8月15日至19日，2025南國書香節將在中國進出口商品交易會展館B區啟幕，年度主題為「書香灣區·閱見世界·共享未來」。今年南國書香節的主賓國是越南，在琶洲主會場設置了越南主賓國館。



據了解，越南主賓國館位於廣交會展館B區10.2號館，由南方報業傳媒集團（南方日報社）South（南方國際傳播中心）承辦，將一連五天推出一系列具有中越友好交往元素的文化交流活動，伴着奧黛和咖啡，在字裏行間中品讀從紅河到珠江的飄香書韻。



越南特色建築「搬進」了書香節

記者提前探營看到，越南主賓國館的設計遵循了「賡續文化源流，共鳴字裏行間」的策展思路，在展館的外觀和空間設計上力求兼顧傳統和現代，凸顯國家特色。其中，門頭設計靈感源自越南河內的標誌性建築——文閣。據介紹，文閣是一座浸透了中國傳統文化內涵的中式建築，選用該標準作為策展標識表現了越南館在國家形象上的辨識度和中越文化的源遠流長。

南國書香節越南主賓國館。

色彩上，越南館提取越南國旗的紅黃二色為主色調，場館內部大量採用熱帶植物、雨林圖案、民族風格的織物、原木、茅草等自然元素進行佈置，為讀者提供沉浸式閱讀的空間和新穎的文化創意體驗。

逾10場活動揭開中越交流密碼

越南館不僅在設計上有着豐富的文化彩蛋，而且策展也別出心裁地融入了「文化+」的概念。比如，響應2025南國書香節「灣區對話世界」的國際化主題，越南館精選了越南優秀出版物逾百本，包括越南作家的文學作品、中國文學譯介到越南的越南文作品以及各國文化歷史學者研究越南的著作，其中很多優秀書目是首次與廣東讀者見面。

「中國文學在越南十年回顧」主題分享會

據介紹，作為策展方，South還安排了10多場豐富的文化交流活動，如胡志明研究的知名學者將聯合舉辦「胡志明同志在廣州」專題講座，分享研究成果等。越南出版人、作家阮麗芝和作家杜光俊煌還將親臨現場分別舉辦「中國文學在越南十年回顧」主題分享和《白雲生處有人家》讀者見面會。

胡志明同志在廣州專題

《白雲生處有人家》文學分享會

同時，越南館與廣東革命歷史博物館合作展出「胡志明同志在廣州」圖片展，與越南駐廣州總領事館合作推出「中越建交75周年」短片展播，與越南出版人聯合策展「中國文學在越南」主題圖書展等。

越南「文化+」不僅有美食和咖啡

除了「書香」以外，越南館還特設越南文旅展區，展示越南的藝術品、奧黛傳統服飾展演以及最新文旅資訊。

最讓人驚艷的是，館內專設越南市集，越南著名服裝設計師武英俊將帶來越南傳統服飾奧黛的展示走秀，並與越南作家武世龍、越南中原咖啡品牌、廣州知名的地道越南餐飲品牌聯袂開展「Fusion越南·奧黛、法棍、春卷與滴漏咖啡」越南生活文化展示活動。特設越南文旅展區展示越南的藝術品、奧黛傳統服飾和最新文旅資訊，特別展出越南國禮同款「畫中畫」刺繡珍品，直接欣賞是荷花與木棉圖案，投影觀賞是河內地標奎文閣和廣州地標「小蠻腰」，寓意越粵交好。此外，還向觀眾開放品鑑越南滴漏咖啡、越南法棍、春卷等美食。觀眾漫步越南館，既能了解中越友好的歷史源流，又能體驗現代越南的開放活力，有看、有學、有玩，全方位沉浸式感受越南文化。

Fusion越南·奧黛、法棍、春卷與滴漏咖啡

據悉，書香節期間，IP Guangdong同步推出「IP Guangdong ×南國書香節」聯名款文件夾和書籤套組，觀眾參與書香節組委會舉辦集章活動，集滿包括越南（主賓國）館和東南亞國家館在內的十個印章即可獲取。

越南（主賓國）館活動安排

8月15日-8月19日：全天 「胡志明同志在廣州」圖片展

參展單位/嘉賓：廣東革命歷史博物館

8月15日-8月19日：全天 「中國文學在越南」專題圖書展

參展單位/嘉賓：South（南方國際傳播中心）、越南芝文化股份有限公司

8月15日-8月19日：全天 「畫中畫」藝術展

參展單位/嘉賓：越南駐廣州總領事館

8月15日 14:00-15:00 「胡志明同志在廣州」主題分享會

參展單位/嘉賓：黃群、易西兵、陳繼華、魏法譜

8月16日 11:00-11:30 越南生活文化展示之Fusion越南·奧黛

參展單位/嘉賓：【越南】武英俊 藝術家、服裝設計師

8月16日 11:30-12:00 越南生活文化展示之Fusion越南·滴漏咖啡

參展單位/嘉賓：越南中原咖啡

8月16日 12:00-12:30 越南生活文化展示之Fusion越南·法棍與春卷

參展單位/嘉賓：【越南】武世龍 作家、越南社會科學翰林院下屬考古研究院人類與環境研究部前部長

8月16日 14:00-15:00 「中國文學在越南十年回顧」主題分享會

參展單位/嘉賓：【越南】阮麗芝翻譯家、出版家，越南出版協會會員，參與翻譯金庸、莫言、劉震雲等中國當代作家的作品

8月16日 15:30-16:30 《白雲生處有人家》文學分享會

參展單位/嘉賓：【越南】杜光俊煌 記者、編輯、作家，《白雲生處有人家》作者