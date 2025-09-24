趣Share大灣區｜汕頭牛肉有多好吃？　試一啖要一日

在美食文化豐富多元的大灣區，汕頭牛肉以其獨特風味成功「出圈」，吸引著來自五湖四海的食客，吃一口，便想花上一整天細細品味。近日，South記者深入汕頭街頭巷尾，開啟爽吃牛肉一日行，深入揭秘其背後的「出圈」秘籍。



汕頭人對「鮮」的追求近乎執著。牛肉多選自雲貴川自然放養的黃牛，肉質緊實、肌理分明。從屠宰到上桌，是一場與時間的激烈賽跑。不少店家採用「前店後屠」模式，牛肉送到時還因神經反應微微跳動，「會跳舞的牛肉」因此得名，入口那一刻的鮮活正是美味的基石。

在汕頭，不少店家採用「前店後屠」模式，牛肉送到時還因神經反應微微跳動。（South）

汕頭牛肉以其獨特風味成功「出圈」，吸引著來自五湖四海的食客。（South）

而這「一日」之期，盡顯在吃的學問裏。湯底只用牛骨清湯，配上白蘿蔔、玉米、芹菜、炸蒜等，簡單的搭配更能體現出牛肉的本味。一頭牛被精準分解成吊龍、五花趾、匙仁等十多個部位，每個部位口感迥異、涮法各異——肥瘦相間的吊龍涮8秒即撈，筋肉彈牙的五花趾7秒即起。地道的「三浸三晾」手法，是為確保每片肉都處於最佳狀態。

不止於火鍋，真正的一日體驗還包含手打牛肉丸的匠心。如今，汕頭牛肉丸產業不斷發展，新修訂的《廣東省食品安全地方標準汕頭牛肉丸》明確規定，汕頭牛肉丸必須牛肉含量超過90%，或牛肉與牛筋總含量達到90%以上。一口咬下，肉汁迸發、彈滑有力，這份紮實的肉感已成為潮汕味走向世界的美食名片。

地道的「三浸三晾」手法，是為確保每片牛肉都處於最佳狀態。（South）

牛肉粿條湯、牛肉腸粉、濕炒牛肉粿......從晨起選肉、午間細切，到傍晚圍爐慢涮，汕頭牛肉用一整日的精心準備換來一口驚艷。它不僅是食物的本味，更是一種不負時光、不負美味的生活態度。

來汕頭，不妨也開啟這樣一場牛肉爽吃之旅，在一口口美味中，感受潮汕美食文化的獨特魅力。

廚師烹製濕炒牛肉粿條。（South）

