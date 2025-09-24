颱風樺加沙｜下午5時登陸廣東陽江 漁排迎巨浪起伏城市鐵皮亂飛
撰文：鄭寧
出版：更新：
今年第18號颱風「樺加沙」於9月24日傍晚正面登陸廣東。據廣東省應急管理廳通報，「樺加沙」在當日下午5時左右以颱風級別在陽江海陵島登陸，中心附近最大風力達13級（40米/秒），中心最低氣壓為955百帕。
內地媒體畫面顯示，「樺加沙」登陸時，陽江海陵島一帶海面風高浪急，漁排在巨浪中劇烈起伏，城市道路上亦可見鐵皮、雜物被狂風吹飛。
根據氣象監測，「樺加沙」登陸後將以每小時約20公里的速度繼續向偏西方向移動，強度逐漸減弱，但帶來的風雨影響仍不可小覷。截至24日傍晚5時55分，廣東仍有102個颱風預警信號處於生效狀態。
中央氣象台指出，受「樺加沙」影響，今明兩日華南及多地將迎來強風暴雨。預計24日14時至25日14時，廣東大部、廣西中南部、福建東南部、海南島中北部、江蘇中南部、安徽中部、湖北東部、江西北部和西南部、湖南南部、台灣島東南部等地將出現大到暴雨，其中廣東中南部、廣西南部、江蘇中部等地局部地區或有大暴雨，廣東沿海和西部局地甚至可能出現特大暴雨。
