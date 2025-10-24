天文台：華南廣闊雲帶逐漸轉薄　氣溫回升　萬聖節北區重上30度

【秋天／天文台／HKO／天氣預測／明天的天氣】颱風「風神」為本港天氣帶來一趟「溫度過山車」之旅。雖然本港周二（21日）曾錄得18.4度，為本年入秋以來最低紀錄，但天文台表示，隨着覆蓋華南的廣闊雲帶逐漸轉薄，該區天色逐步好轉，日間乾燥，氣溫逐步回升，至下周五萬聖節當日（31日），最低氣溫達25度，最高氣溫亦有29度。根據分區天氣預報，當日下午石崗、上水、流浮山的氣溫將重上「3字頭」，達到30度。



天文台表示，隨着覆蓋華南的廣闊雲帶逐漸轉薄，該區天色逐步好轉，日間乾燥，氣溫逐步回升。圖為今午中環海濱天色。（洪戩昊攝）

天文台指，一股東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸。同時，覆蓋華南的廣闊雲帶會逐漸轉薄，該區天色逐步好轉，日間乾燥，氣溫回升。預料一股偏東氣流會在下周初至中期逐漸影響廣東沿岸。

天文台10月24日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台10月24日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

根據天文台分區天氣預報，下周五（31日）萬聖節當日，上水、石崗、流浮山最高氣溫達30度。（天文台網頁截圖）

據天文台九天天氣預報，明日、下周日（24、25日）日間短暫時間有陽光及乾燥。氣溫介乎23至28度；吹和緩北至東北風。下周一、二（26、27日）有雨，氣溫介乎23至27度，大致多雲，部份時間天色明朗。

至下周中期，氣溫開始回升，下周三（28日）、周四（29日，重陽節）氣溫介乎24至28度，短暫時間有陽光。下周五（31日）萬聖節當日，雖然僅部份時間有陽光，但仍然升溫至25至29度，其中上水、石崗、流浮山下午更見30度。

天文台另預料，踏入11月後氣溫會逐漸下降，11月1日及2日的氣溫分別介乎24至28度及23至27度，即連續兩日均比前一日下降一度。

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

▼10月20日3號風球下市民遊客打卡和觀看維港▼

