45歲女獨居深圳沒如常上班竟是腦中風倒在家　疑與一生活習慣有關

45歲的傅女士（化名）獨自在深圳工作生活，幾個月前她像往常一樣回家休息，可第二天卻沒有照常上班。意識到不對勁的傅女士同事立刻趕到她家裏敲門，發現無人響應，馬上報警求助。



開門後，同事發現傅女士已經陷入昏迷，於是趕緊將她送到醫院。

45歲的傅女士在家突發腦梗昏迷6小時，好心同事及時發現送醫（微博@第一現場）

女子獨居突發腦梗昏迷 醫生表示可能是這些原因導致▼▼▼

45歲獨居女子突發腦梗 醫生緊急救治

據了解，患者傅女士凌晨在家裏突然喪失意識，6個小時之後，被發現送院。

廣州中醫藥大學深圳醫院腦病科副主任醫師李明稱：「我們經過檢查之後，發現是由於頸動脈主動脈的閉塞。這種疾病，是所有腦血管疾病裏，尤其腦梗死疾病裏，最危重的一種。」

經過頭部CTA+CTP檢查提示，傅女士的左側頸內動脈閉塞、左側大面積腦梗死，屬於極高危卒中病例。隨後醫院立刻開通綠色通道，多學科團隊快速響應，給傅女士進行了多項手術，術後患者各項功能逐步恢復。目前，傅女士已恢復到可以自己起身吃東西、上廁所等情況。

醫生：患者發病跟生活習慣有密切關係

目前患者的情況基本平穩，在進行後續的康復治療，如果治療順利，傅女士在近期就可以出院了。

但回看傅女士發病的原因，醫生表示跟她的個人生活習慣有很大的關係。

家人說病人平時可能由於工作原因，經常熬夜，加上平時高血壓病沒有及時控制，飲食起居也不規律，所以出現了急性的腦梗死發作。

相關文章：腦中風｜中風突然發生避無可避？一文認清腦中風5大前兆助預防👇👇👇

腦梗高發季到了！千萬別大意

腦血管破了或堵了，統稱為腦卒中，又叫中風，包括腦梗死和腦出血。上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院神經外科主任醫師楚勝華表示，秋冬尤其是換季的時候，是腦梗的高發時節。數據顯示，秋冬腦梗的複發率比春夏高出30%以上，這與氣候特點密切相關。

腦梗高發季一些看似尋常的小事也可能引發意外，本就有心血管疾病的人更需要注意：

不宜突然發力：突然發力可使血壓突升，易損傷血管。平時排便不可用力過度，不宜猛回頭。



不宜晨練過猛：清晨交感神經興奮性高，易引起血壓上升。高血壓人群建議將晨練時間推遲到上午10點或下午。



儘量不動怒：情緒激動會導致血壓驟然升高。急脾氣的人多提醒自己，做事三思而後行，平時學學種花、養魚、書畫等，以陶冶性情。



早晚注意添衣服：一早一晚外出可以酌情添加衣服，不宜久吹涼風。



戒煙戒酒：吸煙會使缺血性腦梗死的相對風險增加90%。有研究表明，每天只吸1支煙的人，患冠心病和腦卒中的風險是每天吸20支煙的一半左右。因此，應該以完全戒煙為目標，而不是僅僅減少吸煙量。酗酒會增加腦梗死的發生風險，並且隨着飲酒量的增加，腦梗死的發生率直線上升。



腦梗是一種急性發作的慢性病，關鍵在於預防。高危人群在高發季注意識別危險信號，及時調整不良生活方式，就能在很大程度上預防危險的發生。

