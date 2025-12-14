超四小龍直追加州　廣東2035年GDP晉級20萬億　東西北部成潛力板

中國經濟第一大省廣東，正為未來十餘年的發展繪製雄心勃勃的藍圖。據《國民經略》分析，廣東省在「十五五」規劃建議中提出，目標到2035年基本實現社會主義現代化，經濟總量相較2022年實現倍增。這意味著，這個GDP已連續36年居全國首位、去年突破14萬億元人民幣（下同）的經濟巨擘，正朝著20萬億乃至25萬億元的宏偉目標邁進，並在國際賽道上直追全球第一大省級經濟體美國加州。



分析指出，廣東省「十五五」規劃建議明確了從中共「二十大」召開的2022年到2035年的發展路徑，其中「經濟總量實現倍增」是核心目標之一。以2022年廣東GDP約13萬億元計算，倍增意味著到2035年總量需達到25萬億元以上；若以2020年為基準，則需達到22萬億元左右。

報道稱，無論以何基準，廣東在2035年晉級「20萬億大省」幾無懸念。考慮到人民幣升值趨勢，屆時廣東GDP總量預計將超過4萬億美元，與目前約4.1萬億美元的美國加州經濟規模直接可比。廣東從昔日追趕「亞洲四小龍」，到今天將加州視為新的趕超對象，標誌著其發展能級的又一次躍升。

廣東省廣州花城廣場上，天河警方使用機械狗進行巡邏，以保障第十五屆全運會期間的安全。

報道分析，實現這一宏偉目標，需要「全省域發力」。這要求經濟大市挑起大梁、省域副中心城市擔當重任、粤東西北實現躍升，並通過「百縣千鎮萬村」工程激發基層活力；規更特別點名強化廣州、深圳、佛山、東莞、惠州等經濟大市的龍頭作用，其中惠州因其GDP站上6000億元、工業總產值高達1.5萬億元，被視為下一個萬億級城市的強力競爭者。同時，珠海、汕頭、湛江作為省域副中心城市及各自都市圈的龍頭，其支撐作用也被重點強調。

解决區域發展不平衡被視為廣東挖掘潛力的關鍵，粤東西北12個地市佔全省七成以上面積，但經濟總量僅佔約兩成，這塊最大的「短板」同時也是最大的「潛力板」。為此，廣東正深化實施珠三角對粤東西北的對口幫扶協作，引導產業有序轉移，並通過「雙向飛地」模式（如深汕特別合作區、廣清特別合作區）促進資源流動與協同發展。報道認為，一旦粤東西北集體崛起，廣東經濟將能再上新台階。

深汕樞紐初步設計及概算獲批復，預計2027年全面建成。（微博）

「再造一個新廣東」的根本抓手在於「製造業當家」，並緊抓國家「未來10年再造一個高新技術產業」的戰略機遇。報道稱，國家規劃中提及的新能源、新材料、低空經濟等戰略性新興產業，以及量子科技、生物製造、腦機接口等未來產業，大多是廣東已重點佈局並具優勢的領域。目前，廣東擁有9個萬億級產業集群、8個國家級先進製造業集群，新一代電子信息技術、新能源等產業規模全國第一。

此外，科技創新將是驅動未來產業的核心。據世界知識產權組織發佈的2025年全球百強科技集群排名，「深圳-香港-廣州」創新集群首次登頂，超過了以硅谷為主的「聖何塞-舊金山集群」。這背後是以企業為主體的創新模式在支撐，廣東的研發經費投入中企業佔比超過九成，擁有超過7.7萬家高新技術企業。憑藉雄厚的製造業基礎、全省域的協同發展佈局以及蓬勃的創新活力，廣東作為中國經濟第一大省的地位預計將更加鞏固，並在通往2035年的道路上，展開一場與世界頂尖省級經濟體的競逐。