深中南沙線開通｜深圳去廣州20分鐘　直通巴¥25起｜附購票教學

深圳去廣州直通巴士｜深中通道南沙線於10月30日下午3時正式通車，從深圳去廣州南沙，最快20分鐘便可到達。而深圳巴士集團為配合通車，也推出兩架專線直通巴士來往深圳至廣州，票價由¥25起。想知怎購票？記者為大家準備購票教學，以及從南沙返回廣州市區的方法，讓大家北上玩喝玩樂時更方便！即睇下文！



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深中通道南沙線於10月30日下午3時正式通車，路線全長32.4公里，以後由深圳寶安機場出發至廣州南沙，最快20分鐘便可到達。此外，市民亦可經深中通道南沙線前往中山、珠海及江門等熱門旅遊區。

為配合深中通道南沙線開通，深圳巴士集團亦宣布推出2條專線巴士路線，分別為來往廣州南沙至深圳前海灣地鐵站的跨市巴士，以及來往廣州南沙至深圳寶安機場的機場快線。

深中通道於10月30日下午3時正式通車，由深圳寶安機場出發至廣州南沙，最快20分鐘便可到達。（資料圖片）

深圳去廣州｜深圳巴士集團推兩專線直通巴 最平¥25起

跨市巴士票價為人民幣¥25，共設有3個車站，包括深圳前海灣地鐵站、廣州橫瀝地鐵站、廣州蕉門公交總站。市民可透過WeChat微信線上購票，或上車時直接支付車資。另需留意的是，由深圳往廣州方向的直通巴，現時僅支持線上購票。

廣州南沙至深圳前海灣地鐵站跨市巴士

服務時間：早上7:00至晚上9:30

班次：25-30分鐘一班

票價：¥25



至於機場快線，亦已開始10:00試運，並在11月1日正式營運。當中票價為¥60，車程約1小時，當中沒有中途站，乘客亦可於深圳機場航站樓2樓的國內抵達出口處現場購票點，或WeChat微信線上預約購票。

深圳寶安機場至廣州蕉門公交總站機場快線

服務時間：早上7:10至晚上10:10（深圳→廣州）／凌晨5:00至晚上7:00（廣州→深圳）

票價：¥60



深圳巴士集團推兩專線直通巴，最平¥25。（微博@客車聯盟網）

深圳去廣州｜直通巴線上購票教學

WeChat微信線上購票

1. 於「深巴出行」微信小程式的首頁點選「廣深公交」／「深中快線」

2. 揀選出發地及目的地

3. 選擇日期及班次

4. 選擇門票種類（成人／兒童）及門票數量後，點擊「立即支付」即可。



查看線上購票圖文教學：

線上購票過程十分簡單，以後在安排深圳往返廣州的行程上就更加彈性。不過，如果想從廣州南沙返回廣州市中心，又有什麼方法？

從廣州南沙去廣州市中心（天河）交通方法

如果想從廣州南沙回到廣州最繁華的市區天河區，其實也相當方便，可選擇地鐵或巴士。不過，巴士需要不停換乘，如不熟悉廣州當地，很容易會下錯車。相反，地鐵蕉門站鄰近專線巴士的首未站「廣州蕉門公交總站」，且轉乘次數少，地鐵指示清晰，因此建議選擇地鐵作為前往廣州市中心的交通：

從廣州蕉門公交總站（即專線巴士的首末站）步行3分鐘，在廣州地鐵4號線蕉門站（往黃村方向）上車，然後在黃村站換乘地鐵21號線（天河公園方向），最後在天河公園站下車即可。全程約1小時10分鐘。



現時由香港去廣州，除了坐高鐵，也有不少人選擇車資較便宜的直通巴，也可選擇先從香港出發到廣州，再坐專線巴士到深圳。關於香港去廣州的交通詳情，可參閱：香港去廣州5大交通方法！高鐵/巴士/船/直通車$70起 最快47分鐘

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