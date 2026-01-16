｢生命水線｣東深水供港60周年　香港青少年大灣區考察團分享成果

「一江碧水向南流——東深供水60年香港青少年思源行」（下簡稱「思源行」）多媒體展覽及故事薈，將於19日在香港培僑中學正式開幕。



本次展覽由南方報業傳媒集團（南方日報社）主辦、南方國際傳播中心（South）承辦，通過豐富的多媒體展示與沉浸式體驗，讓香港市民尤其是青少年群體讀懂東江水背後的歷史與情誼，深化對粵港澳大灣區融合發展的認知與認同。



香港師生參觀河源新豐江水庫。（南方國際傳播中心）

香港培僑中學學生參觀新豐江水庫移民紀念館。（香港01）

據主辦方介紹，本次展覽以「源起·通途」「脈動·守護」「溯源·新生」三大主題展區為核心脈絡，並展示百餘張紀實圖片、30多個心願視頻，全景回溯東深供水工程的建設傳奇，生動展現粵港澳大灣區融合發展的時代脈搏。

其中，「源起·通途」展區將通過一系列珍貴史料與紀實影像，重現上世紀六十年代建設者們戰天鬥地的崢嶸歲月，深入訴說這條粵港「生命動脈」的誕生故事；「脈動·守護」展區聚焦傳統水利向智慧水務的迭代升級，通過直觀展陳，清晰呈現科技賦能下「從源頭到龍頭」的全鏈條精細化管理體系，讓每一滴江水承載的安全與可靠承諾清晰可感；「溯源·新生」展區則重點定格逾50位香港青少年及媒體代表的走訪足跡，他們曾歷經六天五夜，從香港出發深入廣州、河源、惠州等東江流域城市，用腳步丈量流域的滄桑巨變，用心靈體悟血濃於水的家國情懷，讓青春力量與時代脈搏實現同頻共振。此外，展覽特別設置「點滴心願」互動區，邀請現場觀眾共話飲水思源之情，共繪灣區發展之夢。

值得關注的是，展覽開幕當日還將同步舉辦「一江碧水向南流」演講故事薈。活動將邀請8名參與此次「思源行」的學生、媒體及自媒體代表登台，分享走訪過程中的所見所聞與心路歷程，抒發對東江水的深厚情感。同時，活動還特別邀請到曾全程參與東深供水工程四次擴建（改造）的港方代表、香港水務署前署長高贊覺，他將現場講述東深供水工程建設與升級過程中的珍貴點滴。

回溯歷史，東江水早已成為香港發展不可或缺的命脈。1963年，香港遭遇百年一遇的特大旱災，300多萬市民身陷「四天供水一次、每次僅四小時」的艱難困境，生產生活受到嚴重影響。為解決香港同胞飲水困難，1963年，國家決定建設東深供水工程。短短一年時間，上萬名建設者人工開挖、肩挑背扛，硬生生建成了6座攔河壩、8級抽水泵站、17座大型閘門，將東江水從海拔2米提升至46米，翻越了6座山嶺，注入深圳水庫，再經管道輸送到香港。1965年3月1日，清澈的東江水順利奔湧入港，從此徹底終結了香港的缺水歷史，為這座城市的繁榮穩定築牢了堅實的根基。

主辦方相關負責人表示，從東江之濱到香江之畔，這條蜿蜒近百公里的「生命動脈」，不僅承載着珠三角的豐沛水源，更成為維繫着香港700多萬同胞的生命線。此次在香港舉辦展覽，不僅是展示一項工程的傳奇，更是一段跨越時空的對話和致敬，讓飲水思源的火種在香江之畔傳承，進一步凝聚粵港同心力量。

本文轉載自南方國際傳播中心（South）。

