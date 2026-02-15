越秀公園萬盞彩燈迎客　真人NPC重現千年商都盛況｜趣Share大灣區

2026廣州新春燈會啟幕，燈會首次以越秀公園為主會場，聯動廣州市七大公園，打造主題為「粵韻千年·四海同心」的大型新春燈會。本屆燈會規模宏大，共有85組特色燈組，從20米高的靈動醒獅到百米長的萬馬奔騰，更首創將歷史貿易場景「實景化」，透過瑞典「哥德堡號」復刻船與真人NPC互動，重現廣州作為海絲起點的黃金時代。



來到越秀公園正門，一隻20米高的獅頭雄踞門闕之上，鎏金眼眸靈動眨動，栩栩如生，「打瞌睡」與「瞪大眼」的狀態靈活切換。醒獅作為嶺南文化中驅邪避害、迎祥納福的瑞獸，以動態光影呈現雄獅睜眼昂首之姿，象徵著嶺南文明的崛起與廣州人「敢為天下先」的拼搏精神，吸引了不少市民遊客駐足觀賞。

在越秀公園正門，20米高的獅頭雄踞門闕之上。（林芷瑩攝）

隨著腳步深入，萬盞彩燈漸次綻放。本屆燈會共設85組特色燈組，分布於全園十大遊覽區域。自門樓步入園內，兩幅「長卷展軸」徐徐展開：山川形勝長卷，用光影精準勾勒「三塔三關鎖珠江」「六脈皆通海，青山半入城」的古城肌理，盡顯廣州山水相融的地理神韻；南國商都畫卷，借 LED 屏層層鋪展千年城韻，十八座古城門集中亮相，清晰勾勒出古城廣州的城垣肌理與形制脈絡，於光影流轉間，完成一場古今對話。

本次燈會「粵味十足」，正門內廣場11米高的「大吉大利」燈組，將廣府「行花街、買年花」的年俗揉進流光溢彩的光影設計裏，承載年桔的聚寶盆復刻自廣州博物館館藏的清·乾隆鏨胎琺瑯金鼎工藝，花燈璀璨間，勾勒出廣府年味的鮮活底色。

越秀公園正門內廣場11米高的「大吉大利」燈組。（林芷瑩攝）

園內還有多款馬年祈福燈組。（林芷瑩攝）

此外，本屆燈會加入了「商都文化」「海絲起點」等元素，串聯唐代「市舶使」設立至清代「一口通商」的貿易史詩，還原廣州千年商都的黃金時代。北秀湖畔還重現了瑞典「哥德堡號」商船抵穗盛景，沿岸更是有真人NPC實景互動，生動復原「市舶司」驗貨、徵稅、管理的貿易現場，再現「萬國貨集」的樞紐盛況。以「十三行商埠文化」為脈絡的街景燈組，暖金光影流淌廣府商埠紋飾，綢緞莊幌子、銀號招牌、老字號燈箱次第排開，復刻「金山珠海，天子南庫」的繁華意象，訴說老字號傳承故事，讓人彷彿穿越回千年海絲繁盛之時。

北秀湖畔重現了瑞典「哥德堡號」商船抵穗盛景。（林芷瑩攝）

真人NPC實景互動，生動復原「市舶司」驗貨、徵稅、管理的貿易現場。

時值丙午馬年，燈會以駿馬為核心意象，打造多處馬年主題燈組。其中「萬馬奔騰」燈組綿延百米，為本屆最大燈組。九匹流光駿馬踏浪奔騰、姿態昂揚，象徵奮勇爭先的精神。此外，園內還設有多款馬年祈福燈組，包括以粵語俗語為靈感的「掂過碌蔗」卡通馬、「馬上加薪」許願馬、「靚爆鏡」擬人馬等，讓大灣區遊客倍感親切。

「萬馬奔騰」燈組綿延百米，為本屆燈會最大燈組。（林芷瑩攝）

園內還有多款燈組。（林芷瑩攝）

據悉，本次燈會將持續至3月8日，延續「白天賞花、晚上觀燈」的經典模式，主會場越秀公園還將舉辦超1200場配套活動，包括沉浸式歷史劇場、粵劇折子戲、英歌舞表演等，為廣大市民遊客奉上一場「最廣州、最嶺南、最開放、最活力」的光影盛宴。

這個新春，不妨來粵港澳大灣區內地城市廣州，在光影中感受千年粵韻與灣區魅力。