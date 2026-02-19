廣東春節「便民寵客」　開放政府停車場　花都區1萬泊位免費泊車

今年春節假期，為應對自駕出遊高峰、緩解重點區域停車壓力，廣東多地政府機關大院紛紛打開大門，向市民及遊客免費提供停車位。



在廣州，花都區率先公布，春節期間（2月15日至2月23日）全區共有14家黨政機關單位向社會免費開放停車場，合計提供600個泊位。開放範圍涵蓋花都區人民政府大院、區發展和改革局、新華街道辦事處、花山鎮人民政府等。與此同時，節假日期間每日晚上8時至翌日上午10時，全區1萬個城市道路臨時泊位亦實行免費停放。

花都區機關事務管理局相關負責人解釋，花都區坐擁白雲國際機場和廣州北站兩大交通樞紐，轄內融創文旅城、九龍湖等熱門景點眾多，節假日期間吸引客流龐大，群眾逛商圈、逛景區時車位特別緊張。

花都區人民政府大院停車場。

自2025年國慶起，花都區便嘗試免費對外開放機關單位停車位，反應良好，故今年春節進一步擴大規模：「從去年國慶期間開放的190個車位，到今年春節的600個車位；從最初的區機關大院和兩個鎮街，拓展至今年的14家單位開放停車位。車位數量增加超三倍，開放範圍持續擴大。」該負責人表示，希望通過多方協調，盡最大努力為大家提供方便，讓回花都走親訪友、來花都旅遊的市民遊客都能過個舒心年，真正感受到「花都溫度」。

此舉亦與新修訂的《廣州市停車場條例》相呼應。該條例已於今年2月1日起施行，明確規定「本市國家機關、事業單位的自用停車場與辦公場所分開管理的，應當在非工作時間有序向社會開放，並設置明顯標識」。

佛山今年春節的免費停車安排覆蓋範圍更廣、力度更大。從2月15日（臘月廿八）至2月23日（正月初七），禪城、南海、順德、高明多區機關單位停車場全面免費開放，加上禪城區全時段免費的路邊公共停車位，累計新增近2萬個免費車位。

佛山市開放停車場。

其中，禪城區全面開放區屬機關事業單位和區屬國有企業內部停車場，連同全區所有路邊公共停車位全時段免費，預計可臨時新增超過1.5萬個免費泊位，覆蓋全區核心區域，成為佛山開放規模最大、範圍最廣的區域。針對西樵山、廣東千古情景區等熱門打卡地，西樵鎮更推動鎮政府機關大院停車場在節假日全天免費開放，累計釋放上百個車位，以降低景區周邊節假日擁堵指數。

值得一提的是，曾在2025年國慶假期火成「熱門網紅打卡地」的順德區機關大院，春節期間繼續開放免費停車；高明區部份機關單位停車位亦對外開放，實現區機關大院、各鎮街單位、中心城區商圈周邊機關單位全覆蓋。本次開放主要面向7座及以下小型家用非營運汽車。

東莞市亦於2月10日宣布，春節假期期間（2月15日8時至2月23日20時），全市130多處機關企事業單位停車場將對外開放，共提供約2.4萬個停車位，為廣大市民和來莞遊客提供免費停車服務，開放車型同樣為7座以下（含7座）小型非營運車輛。