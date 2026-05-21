第22屆深圳文博會開幕　香港館化身「城市盲盒」首設文創展銷區

第二十二屆中國（深圳） 國際文化產業博覽交易會（下稱深圳文博會），於5月21日至25日在深圳國際會展中心（寶安）舉行。

本屆文博會主會場總面積達16萬平方米，共設8大主題展館，全球65個國家和地區的310家展商線上線下參展，現場展出超過12萬件文化精品。



第22屆深圳文博會。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會。（林芷瑩攝）

本屆深圳文博會設有3個綜合館和5個專業館，其中專業展包括文化科技館、粵港澳大灣區文化產業創新館、文化傳承與創新館、全球文化貿易館、時尚·藝術館。

其中，香港館以「開箱香港」為主題打一座「城市盲盒」，並劃分了工藝盲盒、情感盲盒、虛實盲盒等三個展區。9個品牌或創作單位，包括「Louud 摟打」、「一筒」、「KowloNeon九龍霓虹」、「LeeeeeeToy」、「G.O.D. 住好啲」、「NEEDLESS 獅王無用」、「SurrealHK」、「Bianca Tse」及「Tiny微影 ft. 香港重機」，合共展出近126件作品，涵蓋傳統工藝、情感設計、數碼藝術與AI創作等多維領域。今年香港館更首設文創產品「展銷專區」，83款香港文創產品在現場限量銷售。

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

第22屆深圳文博會「香港館」。（林芷瑩攝）

此外，深圳文博會還有多個專題展區，匯聚了數字文化、人工智能、文化旅遊、時尚生活、遊戲電競、潮玩文化、電影工業、文化金融、非物質文化遺產、演藝等多元文化業態。

張雪機車亮相第22屆深圳文博會。（林芷瑩攝）

全動飛行模擬機視景系統。（林芷瑩攝）