深圳文博會丨攜雲南推出「滇粵文化共鳴」系列　傳遞兩地獨特神韻

當彩雲之南的浪漫邂逅南粵之畔的繁華，一場跨越地理經緯的文化對話就此展開。第二十二屆深圳文博會之際，雲南網、雲南發佈聯動深圳發佈特別推出「滇粵文化共鳴」系列策劃，以五組專屬文化記憶符號為紐帶，從銀幕光影到舞台演繹，從版權保護到文創手作、文旅線路，展現兩地在守正創新中，從「各美其美」到「美美與共」的文化共振。



第二十二屆深圳文博會之際，雲南網、雲南發佈聯動深圳發佈特別推出「滇粵文化共鳴」系列策劃。（雲南網）

雲南大理，山水為卷，風花雪月繪儘自然靈韻；廣東佛山，匠心為骨，彫梁古築鐫刻歲月風華。從「天然攝影棚」到「人造夢工場」，滇粵兩地的影視產業，以「一虛一實」的筆觸，在光影交織中傳遞出地域文化的獨特神韻。

上世紀50年代的《五朵金花》，讓蒼山洱海成為一代人的詩意遠方；金庸筆下的《天龍八部》，在蒼洱山水間具象化了快意恩仇的江湖；熱播劇《去有風的地方》將鏡頭對準了洱海的自然生態，田園慢生活與治癒感拉滿，讓世界看見大理鄉愁……憑藉不可複製的自然靈秀，大理已然成為名副其實的「天然攝影棚」。

+ 1

山水相依，白族民居古樸雅致，民族風情濃郁醇厚，為影視作品賦予渾然天成的靈秀氣質與治癒力量。從經典到老牌，從武俠到現實，多部出圈作品在此取景，勾勒出大理的多元光影脈絡，也證明了頂級的美術，往往藏在天地之間。

如果說大理的影像是「寫實」的山水畫，那麼佛山西樵山國藝影視城就是「寫意」的造夢機。這座位於國家5A級景區西樵山腳下的影視城，紮根嶺南文化沃土，是華南地區極具影響力的影視創作基地，素有「北橫店，南國藝」之稱。

這裏以匠心復刻歷史場景，香港街、廣州街、上海街、明清皇宮等實景一應俱全，完美適配年代、動作、喜劇等多元題材，成為演繹人間萬象的「時光劇場」，也誕生了諸多經典。王晶執導的《追龍》重現了六七十年代的香港風雲；周星馳的《新喜劇之王》留下了小人物的奮鬥足迹；《葉問終極一戰》《葉問外傳：張天志》等功夫片，依託實景打造熱血武俠場景，彰顯嶺南功夫文化底蘊。

光影互映，文化共鳴，滇粵兩地，一自然一匠心，兩地影視基地既是地域文化的傳播窗口，也是產業融合的實踐樣本，共同書寫中國影視的多元篇章。

【逛展貼士】

5月21日，第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會將在深圳拉開帷幕，展會期間，歡迎大家來雲南展區體驗「有一種叫雲南的生活」，茶、花、咖、文創……一步一景，美美出片。現場轉發雲南展區相關資訊、拍照/短視頻打卡分享至社交媒體，帶#雲南驚艷亮相深圳文博會#、#有一種叫雲南的生活#、#聚焦第22屆文博會#等話題，有機會獲得雲南展區「雲品」限定盲盒。

時間：2026年5月21日至25日

地點：深圳國際會展中心14號館（文化產業綜合館C館）14A01展位——雲南展區

限定盲盒數量有限，先到先得，快來參與吧！