加強監管經濟學家言行　中國證券業協會：嚴重可解聘

中國經濟前景備受關注之際，據財聯社報道，近日，中國證券業協會發布通知，要求從6個方面進一步加強行業機構首席經濟學家的自律管理，產生不良嚴重影響的，公司應從重處理，直至解聘。



報道引述業界指，中國證券業協會近日發布通知，要求從主體管理責任、聘任規範、對外發聲事前審核、聲譽風險管理等6個方面進一步加強行業機構首席經濟學家的自律管理。首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從重處理直至解聘。證券公司應督促首席經濟學家珍惜行業和個人聲譽。

通知又稱，首席經濟學家應當遵循獨立、客觀、公平、審慎、專業、誠信的執業原則，負責任發聲，正確把握黨和國家大政方針，在宣傳解讀好黨和國家路線、方針、政策，合理引導市場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用。另外，首席經濟學家踐行行業文化核心價值觀情況納入證券公司文化建設實踐評估。

據報道，多地證監局近日已陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

早前，在內部演講直陳中國經濟問題而引發熱烈迴響的兩位經濟學者—安信證券首席經濟學家高善文和東北證券首席經濟學家付鵬，其社交媒體帳號遭到封鎖，引發關注。

付鵬。（網上圖片）

付鵬此前指出，中國目前面臨有效需求不足和中產階級衰退的問題，官方的經濟救助措施已無法如2008年那樣奏效。

高善文則強調，自2021年至2024年，中國經濟增長率被高估了10%，並提到中國城鎮失去了4700萬勞動力，現今社會出現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」的現象，這些言論被網友譽為更具勇氣。

高善文。（網上圖片）

在更稍早的去年底時，中國首席經濟學家論壇副理事長李迅雷曾發表題為《李迅雷：上山容易下山難？從需求側看經濟》的文章，引用北京師範大學一項研究推出中國約有9.65億人口月收入低於2000元人民幣，一度登上微博熱搜冠軍，但文章一日後就被刪除。

而官媒新華社今年12月6日曾針對中國經濟發表評論文章，指中國企業面臨的國內需求不足等困難與大環境相關，並稱有調整的陣痛。惟文章也強調，經營主體的信心在恢復，越來越多企業更堅定地前行。