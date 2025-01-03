習近平重申「東升西降」：面對圍堵打壓應該理直氣壯鬥爭

中共中央理論刊物《求是》雜誌在新年首日重新刊登中共總書記習近平兩年前的講話，標題是《以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業》，文章重申「東升西降」論點，並強調面對圍堵、遏制、打壓，應理直氣壯地進行鬥爭。



據了解，習近平這篇《以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業》文章，是2023年2月7日在省部級主要領導幹部學習班的講話。



習近平元旦發表講話。（01截圖）

文章批評，西方現代化的最大弊端，就是以資本為中心而不是以人民為中心，追求資本利益最大化而不是服務絕大多數人的利益。西方國家日漸陷入困境，一個原因就是無法遏制資本貪婪的本性，無法解決物質主義膨脹、精神貧乏等痼疾。

文章稱，中國式現代化展現不同於西方現代化模式的新圖景，是一種全新的人類文明形態，為全球提供了一種全新的現代化模式，是對西方式現代化理論和實踐的重大超越，為廣大發展中國家提供了全新選擇。

文章強調，中國無意也沒有輸出中國式現代化、「中國模式」，但中國式現代化為廣大發展中國家獨立自主邁向現代化樹立了典範，必然會為一些發展中國家所借鑒。

文章又指，推進中國式現代化必須進行偉大鬥爭，「面對圍堵、遏制、打壓，我們應理直氣壯地進行鬥爭。」

文章稱，中國式現代化則打破了「現代化＝西方化」迷思。新時代以來「東升西降」、「中治西亂」的鮮明對比，使廣大發展中國家看到了新的希望，有了新的選擇。

「東升西降」是習近平2021年提出的論點，當時中國已基本控制新冠疫情，且國內生產總值增長8.1%，而美國深陷疫情和通貨膨脹。