內地電動自行車新國標9月起執行　降低火災隱患、防範非法改裝

據《央視新聞》消息，今天（1月13日），電動自行車強制性國家標準修訂後正式對外發布。



2024年9月11日，廣州，市民在街頭騎電動自行車。（視覺中國）

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

據了解，新修訂的強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（GB 17761—2024），將於2025年9月1日實施。

本次發布的新標準，強化了非金屬材料防火阻燃要求；明確了電動自行車使用塑料的總質量不應超過整車質量的5.5%；增加了電動機低速運行轉矩等要求；完善了電池組、控制器、限速器的防篡改要求；提升了制動性能要求；將使用鉛酸蓄電池的電動自行車整車質量上限由55kg提升到63kg；新增了企業質量保證能力和產品一致性要求；要求電動自行車具備北斗定位、通信與動態安全監測功能；不再強制要求所有車型均安裝腳踏騎行裝置；明確了電動自行車鼓勵安裝後視鏡；要求生產企業明確電動自行車的建議使用年限，並在銘牌、產品合格證上進行標註。

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（萍水相逢）

深圳隨處可見開上行人路上的電動自行車。（深圳微時光授權使用）

新標準實施後，將降低火災事故隱患和危害，減少交通事故風險，有效防範非法改裝，提升車輛整體安全性能，更好滿足消費者日常使用需求。

據了解，新標準設置了8個月的生產過渡期：在2025年8月31日及之前，企業既可以按照舊標準生產，也可以按照新標準生產；2025年9月1日以後，所有新生產的電動自行車都必須符合新標準要求。