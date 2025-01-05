Land Rover平替國產車遭提前12小時洩密發布　KOL收律師函賠500萬

被業內Land Rover平價替身的國產SUV「領克900」於1月3日晚8時（20點）正式發布。然而在官方發布之前，1月3日上午8時，一家名為「蘿蔔報告」的汽車自媒體就將該車的詳細評測影片公開發出，造成大範圍傳播。



1月4日，創辦「蘿蔔報告」的內地內地汽車KOL「陳震同學」 就提前泄密「領克900」車型致歉，並表示已收到領克律師函，被要求賠付500萬（人民幣，下同）洩密違約金。



1月3日晚8時，吉利和Volvo共同打造的國產品牌領克正式發布其全新旗艦SUV「領克900」，該車採用大型電混車專屬架構SPA Evo架構打造，配備破曉之光日行燈、光瀑式主動進氣格柵、貫穿式科技交互屏，交互屏上可以展示充電狀態等相關信息，車主也可以創作專屬的歡迎效果。

座艙內配備30英寸6K一體式天際屏，中控台配備星鉆智控旋鈕。該車型預計售價約38萬人民幣，又被內地汽車圈稱為「Land Rover平替」。

領克官方發布時間為13日晚8時，但當日上午8時30分，內地汽車媒體「蘿蔔報告」便將該車詳細的評測發出，造成洩露。

事後，領克給「蘿蔔報告」發去律師函，顯示由陳震創辦的「蘿卜報告」於 2024 年 12 月 24 日受邀參與領克 L946（領克 900）靜態拍攝，並簽署保密協議，雙方約定保密協議解禁時間為2025年1月3日20:30。然而，「蘿卜報告」於2025年1月3日上午8:30在各平台發布大量相關內容，已經嚴重違反了保密協議中關於保密解除具體時間的約定。

其中還提到，由於洩密導致大量用戶在互聯網擴散該影片的截圖與內容，影響領克有序推進領克 L946 傳播的節奏，嚴重侵犯了商業秘密權益，對官方新品發布及市場推廣等活動造成了惡劣影響和重大損失。要求「蘿卜報告」在收到律師函告後 5 個工作日之內一次性支付賠償金500萬元。

「蘿蔔報告」創辦人陳震在微博發佈道歉影片解釋事件，表示事件同事錯誤設置發布時間導致，負責同事已自動離職，已將所有洩露影片下架處理，為此次事件帶來的影響道歉。

這並非陳震首次提前發布新車信息，2024年小米SU7上市前一天，陳震同樣提前泄露了這款車，最後他公開致歉並賠償，當時他表示「三百萬買了個首發權」。