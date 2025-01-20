中央網信辦春節整頓網絡環境　禁止鼓吹不婚不育、AI生成假訊息

1月19日，中央網信辦啟動為期一個月的「清朗·2025年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治6大問題，除了用AI生成虛假形象及信息、宣揚低俗惡俗等方面，鼓吹不婚不育、反婚反育等話題也納入本次整治行動的範圍。



行動通知明確，專項行動進一步聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，重點整治挑起極端對立、炮製不實信息、宣揚低俗惡俗、鼓吹不良文化、違法活動引流、侵害消費者權益等6方面問題。

在挑起極端對立問題中，中央網信辦列明，不得借春節晚會、春節檔影視作品或者熱門體育賽事活動等話題，挑起互撕謾罵、拉踩引戰等行為；不得惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，藉機發表「地域黑」等歧視性內容。

結婚；婚禮。（視覺中國）

同時，不得刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權，挑動性別對立，集納展示血腥殘忍畫面，宣揚暴力戾氣。

通知也提到，不得炮製傳播涉公共政策、社會民生、春運出行等謠言信息，虛構突發案事件原因、細節、進展等，發布「陰謀論」等聳人聽聞的信息；不得虛構擺拍家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突劇情，傳遞不良價值觀；禁止使用AI工具惡意炮製虛假形象、與春節相關的社會性話題，借機誤導網民，造成負面影響。

中央網信辦啟動「清朗·2025年春節網絡環境整治」專項行動，禁止使用AI工具惡意炮製虛假形象、與春節相關的社會性話題。（視覺中國）

此外，不得打着春節演出、休閒娛樂等各類名義發布推送含有低俗擦邊等內容的直播、短視頻；禁止通過發送虛假優惠鏈接、假冒客服退款等實施網絡詐騙；不得惡意模糊優惠券領取條件、發放數量和使用規則等內容，或者以「先漲後降」等方式進行價格欺詐。

行動通知要求「管住算法推薦」，加大對首頁首屏、熱搜榜單、熱點推薦、PUSH彈窗、信息流、評論等巡查力度，不得利用算法推送違法和不良信息，確保重點環節生態良好。