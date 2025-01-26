春節內地多地推便民措施：輕微交通違法不處罰　體現執法溫度

據《澎湃新聞》報道，春節將至，包括江西、四川等多地推出便民措施，實行輕微交通違法「不處罰」。



2025年1月26日，遼寧阜新市，公安局交警支隊海州大隊民警在雪中執勤。（視覺中國）

據「江西公安」1月26日消息，今年春節期間，江西多地警方推出「輕微」不罰、「首違」免罰、「允許停」便民服務措施。

而此之前，河南、四川、湖南等多地均表示春節期間推出「首違不罰」「便利停車」等便民措施。

例如1月17日，河南省公安廳聯合省交通運輸廳，召開集中約談曝光會。春運特別是春節期間，全省交管部門對輕微交通違法以教育警告為主，體現交管執法的「溫度」。

2025年1月23日，廣東省肇慶市，晚上21時許的廣佛肇高速往廣西方向，春運車流非常大。（視覺中國）

1月19日，四川成都交警公布春節期間連續11天不限行、首違免罰小違不罰等6項便民服務措施。

1月24日，湖南湘西土家族苗族自治州表示，在1月25日-2月4日期間，該州對部份輕微交通違法行為實施免予處罰政策。