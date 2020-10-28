任正非：中國科研似二戰前的美國　充滿功利主義且不重視基礎研究

因美國收緊對中國企業華為晶片供應的限制，華為目前承受巨大壓力。華為創始人任正非表示，和平要實力相當才可獲取，不存在祥林嫂式和平。

面對美國的打壓，任正非曾表示不會忌恨美國。（AP）

10月27日，華為「心聲社區」刊發創始人任正非9月14日至18日訪問北京大學、清華大學、中國科學院等學校與部分科學家、學生代表座談時的發言，題為《向上捅破天，向下扎到根》。

任正非表示，「習主席在與科學家座談會上講了，基礎教育、基礎研究、基礎理論、基礎工業，也講了科學家的好奇心驅動。中國不僅要重視科學理論、工程技術的研究，也要重視一些不以應用為目的的純研究。不然我們怎麼能向上捅破天呢？我們這麼大的經濟總量，允許一部分人是「梵高」應該是可以的。」

他說，目前中國的基礎工業還是不強的，小小一滴膠，就制約一個國家的故事，中國人已經看到了，這是分子工程，是高科技中的高科技。

任正非認為，過河需要船和橋，有了很好的科學目標，過河的船伕就是人才，人才來自教育，因此，國家的發展根本在教育。

任正非又表示，美國是世界上最強大的科技國家，特別是在吸引全球優秀人才上，有特別獨到的優勢。他指中國今天的科研狀況很像二戰前的美國，「二戰前50年時間，儘管美國產業已經領先全球，但在科研上充滿功利主義，不重視基礎研究、基礎教育，大量依賴歐洲的燈塔照耀，利用歐洲的成果，發展短、平、快的產業。」二戰即將結束時，美國提出要重視不以應用為目的的基礎研究，面向長遠，逐步擺脫了對歐洲基礎科學研究的依賴，從此美國基礎科學研究遠遠領跑全球，形成若干重大突破。

他又引用北大副校長張平文的話說，據說波音-777飛機的風洞吹風是使用全新的空氣動力學軟件模擬仿真的，使過去需要80次風洞試驗減少到現在的7次左右，那麼說明美國已把空氣動力學的漩渦都變成了經典力學方程。而中國不吹風還不敢造飛機。俄羅斯將核發動機小型化，形成了戰略威懾；美國把核彈小型化、戰術化、無污染化。和平需要實力相當才可獲取，祥林嫂式的和平是不存在的。美國的科技發展史就是一面鏡子，中國以此來反思科技發展戰略的系統性、科學性。學人之長，長自己之力。

當前中美科技競爭備受外界關注。（Reuters）

當前，美國主張中美科技脱鈎，美國是因為開放才走到今天的強大，封閉會重返落後的。任正非對此指出，「華為今天遇到的困難，不是依託全球化平台，在戰略方向上壓上重兵產生突破，而有什麼錯誤。而是華為設計的先進晶片，中國國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。」

任正非最後強調，「我們處在一個最好的時代，我們的年青人又如此活躍，我們的國家一定充滿希望。同學們快快起來，擔負起天下的興亡。你們今天桃李芬芳，明天是社會的棟樑。」

近期，任正非頻繁發表言論，備受外界關注。此前9月27日，華為心聲社區發布其7月底在復旦大學、上海交大、東南大學、南京大學座談時的發言紀要。任正非強調，無論怎樣，永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國學校、美國社會。華為仍然要堅持自強、開放的道路不變。你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。

任正非還透露，華為過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。美國將華為納入實體清單後，就把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。