安徽警酒後辦案強姦一名女子三次判監4年半　網民：應重判

據內媒報道，近日中國裁判文書網公布的一份判決書顯示，安徽合肥市公安局一名33歲民警在辦案時，在一家酒店內多次強姦一名被詢問女性，還曾動手毆打她。最終，這名警察獲刑4年半。 此案經內地媒體報導後，引起廣泛關注。許多網民對於這名警察執法犯法表示強烈憤怒，亦有不少人認為四年半刑期太輕。

案情顯示，2019年10月17日凌晨1時許，受害女子李倩倩（化名）與兩名朋友在合肥市一家酒店的房間內吃飯。「喝了七八兩酒」之後，33歲民警張某龍，因核查相關違法犯罪線索，帶領兩名輔警來到該酒店。張某龍指示酒店工作人員，刷卡進入李倩倩的房間，對李倩倩等三人現場詢問。

安徽一名民警在辦案時，在一家酒店內多次強姦一名被詢問女性，最終獲刑4年半。（資料圖片）

隨後，張某龍通知兩名輔警到房間內協助詢問，並安排輔警將另外二人帶至房間外進行看管，張某龍在房間內對李倩倩進行單獨詢問。李倩倩事後回憶稱，張某龍當時嘴裡全是酒氣，大聲呼氣，不停抽煙。

李倩倩描述，當時張某龍讓其去反鎖房門，其不願意，就被張某龍打了一巴掌。門鎖好後，張某龍開始侵犯李倩倩，李倩倩開始反抗，卻被掐手、打臉、拉拽、言語威脅等。至凌晨5點多，她被張某龍分別在浴室、床上強姦了三次。直到當日凌晨近6時，李倩倩才被張某龍帶至派出所。

李倩倩其後報案。經法醫檢查，李倩倩面頰部紅腫、右手手背靠近手腕部青紫、右腿膝關節上方內側青紫；張某龍左側腰背部自上而下有三處傷痕，右側背部有一處傷痕。張某龍承認與李倩倩發生了性關係，但聲稱李倩倩係自願行為。

被害人指她被張某龍分別在浴室、床上強姦了三次。直到當日凌晨近6時，才被張某龍帶至派出所。（資料圖片）

法庭審理指，案發當時張某龍以公安民警辦案的公務身份對被害人進行審查盤問，並單獨審訊，雙方所處位置並不平等。面對張某龍簡單粗暴的辦案方式，如對被害人罰跪，對其他相關人員隨意動用刑具（手銬），加之被害人有容留賣淫罪的前科。此種情形下，導致被害人被性侵時不敢反抗或反抗程度不夠激烈亦屬正常。

涉案民警：是女子引誘挑逗我

法庭指，張某龍違背婦女意志，採用暴力手段，強行姦淫婦女，其行為已構成強姦罪，一審判處有期徒刑四年六個月。張某龍對判決不服，還辯稱當時，是李倩倩故意對其實施引誘和挑逗，因其酒後一時衝動，遂與李倩倩發生了性關系。

2020年11月合肥中院審理後，作出二審裁定，維持原判。

網民熱議：

「執法犯法罪加一等！這種公職人員至少應該重判十年以上！」

「真有免死金牌這東西呢。」

「利用國家賦予其的公權力實行強姦，嚴重影響了公權力形象，警察隊伍的整體形象。這種人就該重判。」

「高層應該對這個系統鐵腕整頓，不然讓他們喪盡民心，必將釀成大禍。」

「這還是人嗎？」

（綜合報道）