國產疫苗︱國藥、科興4款上市產品大不同　民眾可自由選擇接種？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-01 12:33

新冠肺炎蔓延全球，各國加緊研發疫苗。截至目前，內地已有4款自主研發的新冠疫苗獲批上市，包括3款滅活疫苗，以及1款腺病毒載體疫苗。對於4款疫苗有何不同及區別，讓我們一一拆解。

科興疫苗製造過程。（新華社）

滅活疫苗/腺病毒載體疫苗大不同？

目前內地市面上的3款滅活疫苗，包括由國藥集團中國生物北京生物製品研究所，中國生物武漢生物製品研究所，以及北京科興中維生物技術有限公司研發。滅活疫苗是一種經典的疫苗形式，是將體外培養的新冠病毒「殺死」並純化，被滅活後的病毒沒有致病能力，但仍然可以刺激機體產生免疫反應，令體內產生抗體。由於滅活疫苗具有很好的安全性和有效性，目前在其他病毒的疫苗製作中已得到廣泛應用。

而內地市面上的腺病毒載體疫苗，則是康希諾生物股份公司與中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇及其團隊，共同研製的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）。腺病毒載體疫苗屬於新型疫苗中的載體疫苗，是將病毒的核酸片段裝到經過安全處理的腺病毒身上，再注射到人體內。注射後，免疫系統會識別出病毒抗原，激活機體免疫反應獲得免疫力，可以最大限度發揮病毒核酸的抗原活性，激發身體的免疫作用。

4款新冠疫苗有何區別？

國藥集團北京生物製品研究所的疫苗，是首家獲批的國產新冠滅活疫苗，該疫苗第一針接種10天後可以產生抗體，接種2至4周後接種第2針，兩針注射後再過14天，就可產生高滴度抗體，保護效力為79.34%。

國藥集團第二款疫苗、武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗，2月28日正式上市，料年產量可達1億劑次。兩針免疫程序接種後，疫苗接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.06%，保護效力為72.51%。

北京科興中維生物技術有限公司的新冠滅活疫苗，於2月5日獲得附條件批准上市，該疫苗的基礎免疫程序為2劑次，間隔14至28天；科興疫苗對18至60歲人士整體保護率為50.66%，若相隔28日再接種第2劑疫苗，保護率會升至62.3%。供應香港的首批100萬劑科興疫苗，已於2月26日開始供市民接種。

第二批共40萬劑國藥新冠疫苗抵達澳門，點撃圖片看詳情：

康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），是目前國內唯一採用單針免疫程序的新冠疫苗。據疫苗的三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。

目前，獲批附條件上市的國產新冠疫苗公布的保護效力數據結果，均達到世界衛生組織相關技術標準及有關國家技術標準。陳薇院士指出，只要是國家藥監局批准，疫苗的安全性、有效性都是有一定數據支撐。

除了上述4款自主研發的新冠疫苗外，內地復星醫藥亦獲德國BioNTech SE授權在內地及港澳台，獨家代理復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗。首批疫苗上周六（2月27日）已運抵香港，並將分別供應香港及澳門地區。

香港展開新冠疫苗接種計劃，點撃圖片看詳情：

民眾可否自由選擇接種？

目前，內地多個省市已展開新冠疫苗社區接種，接種人群已覆蓋至60歲以上普通群眾。截至2月9日，內地新冠病毒疫苗接種已超過4000萬劑次。針對市民是否可自由選擇接種哪款疫苗，內地大部分疫情防控健康服務熱線的工作人員均稱，市民尚不能跨區登記或自費自由選擇接種，因私出國工作、學習人員如需提前接種，可持有效證件和相關證明到居住地所在街道鎮進行審核登記，因公出國者可到單位所在街道鎮進行審核登記。

中國疫苗行業協會會長封多佳表示，雖然滅活疫苗和腺病毒載體疫苗在原理、製備方法等方面都不同，但最終的免疫效果是相同。北京佑安醫院感染科副主任醫師李侗曾表示，新的疫苗上市一定會提高產能，加快全民接種，建議市民不必刻意挑選或等待某一種疫苗，應該盡快接種，建立免疫屏障。

（北京青年報）