海南玫瑰谷帶動博後村鄉民致富　AI建智慧景區　瞄準國際市場

博後村是少數民族聚居村莊，但土地鹽鹼化嚴重，農業生產條件惡劣，村民過去只能依靠種椰子和養豬的微薄收入來維持生活。

2009年，海南亞龍灣國際玫瑰谷進駐時向村民租用2000多畝耕地用於種植玫瑰花，通過改良優化土壤，培育熱帶玫瑰，逐步打造出遊覽觀光、玫瑰二次加工等產業，農民收入大增。

海南玫瑰谷產業發展有限公司常務副總經理王碩介紹，玫瑰谷正利用AI建設智慧景區，但仍有部分環節由人工參與，以確保村民收入。她又提到，玫瑰谷的產品以內銷為主，但公司一直瞄準海外市場，相信將相關產品做大後就能出口貿易，讓中國品牌走到全世界。



智慧景區與AI技術雙刃劍

王碩介紹，玫瑰谷正利用AI建設智慧景區，包括電子宣傳和製作影片等，並計劃研發改進除草機械人以降低除草成本。

對於利用AI減低成本，會否影響村民收入，王碩則認為，AI是把雙刃劍，既能夠增加科技的含量，提高效率，同時也會讓勞動力嚴重下降，因此要從中作出取舍，比如分揀花茶、包裝、修剪花枝等仍沿用人工處理，還計劃讓黎族老鄉在田地裏唱歌跳舞，與遊客互動，以增加他們的收入。

玫瑰谷將博後村鹽鹼化的土地改良優化，培育熱帶玫瑰。（林芷瑩攝）

海南玫瑰谷產業發展有限公司常務副總經理王碩。（林芷瑩攝）

吸引港澳台遊客，瞄準海外市場

王碩介紹，亞龍灣國家旅遊度假區每年有800萬遊客，玫瑰谷成功利用地域優勢及依托玫瑰花田打造旅遊基地。玫瑰代表浪漫和美好，景區未來計劃舉辦18至80歲的婚慶主題活動，並開放夜間經濟、舉辦篝火晚會等。在農閒時，景區也計劃舉辦國際體育賽事，比如拳擊、馬拉松，以及文化活動包括親子研學、冬夏令營等，吸引更多海外旅客感受海南魅力。

她提到，玫瑰谷計劃打造面向港澳台遊客的旅遊產品，尤其希望年輕人通過科技、文化的融合形成交流互動，且海南未來在科技和金融領域會與港澳台企業廣泛合作，在自貿港封關的政策下，玫瑰谷將在博後村打造玫瑰產業國際貿易中心和香精香料集散中心，未來有望與港澳台芳香產業領域的企業，在產品、技術交流、文化領域等方面全方位合作。

玫瑰谷種植的各種玫瑰會做成原材料。（林芷瑩攝）

玫瑰谷一共引種了3000個玫瑰品種。（林芷瑩攝）

保加利亞在全球玫瑰產業有200多年歷史，當地甚至將玫瑰花稱為「種在地上的黃金」。王碩提到，玫瑰谷一直與保加利亞保持合作，包括玫瑰精油的研發提取、產品互動、技術等等。由於原料有限，目前玫瑰谷的產品，包括玫瑰餅、花茶、護手霜、香水等均以內銷為主，但其定位及發展一直瞄準海外市場，「現在我的原料只是在三亞，未來我如果把產品做大了，我的生產線搬過來了，我就可以把山東平陰的玫瑰、新疆的玫瑰、雲南的食用玫瑰，還有貴州、甘肅的原料運過來加工」。

王碩表示，與外國市場相比，國內品牌的知名度、影響力及價格都不高，但玫瑰擁有自主定價權，相當於一個國際交流符號，「所以我們希望通過玫瑰這個主題，把玫瑰的相關產品帶動其他的方向產品一併做大，之後做出口貿易」。

玫瑰谷一共引種了3000個玫瑰品種。（林芷瑩攝）

玫瑰谷種植的各種玫瑰會做成原材料，製成玫瑰餅、花茶、護手霜、香水等產品。（林芷瑩攝）

玫瑰谷種植的各種玫瑰會做成原材料，製成玫瑰餅、花茶、護手霜、香水等產品。（林芷瑩攝）

技術突破，帶動老鄉致富

王碩介紹，玫瑰屬於溫寒帶植物，怕熱也怕水，不適合在熱帶種植，因此玫瑰谷進駐三亞時便研發了玫瑰花的高溫種植技術，以及如何通過地膜覆蓋、中度修剪和生物菌肥等技術，讓玫瑰一年四季開花。同時，園區從09年至今一共引種了3000個品種，其中1500個品種是耐高溫，包括將中國紅玫瑰品種與海南山蘭酒一起釀造玫瑰山蘭酒，以提升產品附加值。

據介紹，玫瑰谷進駐博後村時向村民租用2000多畝耕地用於種植玫瑰花，這不僅是開發農業和旅遊，更通過地租及邀請老鄉作為產業工人，帶動老鄉致富。2017年6月，博後村興起美麗鄉村建設熱潮，更通過發展民宿產業帶動村民增收。

博後村是海南最大的民宿村之一。（林芷瑩攝）

博後村哎呷湖。（林芷瑩攝）

博後村黨總支書記、村委會主任蘇少洪。（林芷瑩攝）

博後村黨總支書記、村委會主任蘇少洪介紹，民宿產業為村民帶來了可觀的收入，當地人均年收入從2013年的7400元（人民幣，下同）增長到2024年的31000元，博後村也成為三亞首個農村集體經濟收入突破千萬元的行政村。同時，博後村靠近一個世界知名旅遊度假區亞龍灣，因此更要在各方面匹配到位，不管是基礎設施、環境、鄉風等也要匹配到旅遊度假樞紐，加上海南自由貿易港即將封關，「我們也是做最基層的時候，也是想想給我們海南的自由貿易港建設裏面做出一小小的一點力量」。

截至2025年2月，博後村共有民宿74間，客房超過2000間，是海南最大的民宿村之一，已成為三亞旅遊的一張嶄新名片。