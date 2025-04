95歲屠呦呦當選美國科學院外籍院士　本次共11位華人學者當選

4月30日,美國國家科學院公布了新當選的院士和外籍院士。此次共計120名院士和30名外籍院士當選。諾獎得主、中國中醫科學院青蒿素研究中心屠呦呦教授當選外籍院士。除屠呦呦外,此次當選的華人學者還有張覆倫、張逸白、範汕洄、金海翎、林芳華、劉建國、劉軍、單舒鷗、沈康、周集中,共11人。



美國國家科學院是成立於1863年的私人非營利性組織。它是美國國家科學、工程和醫學的頂尖組織之一,擁有來自各個領域的知名學者和專家,包括諾貝爾獎得主和國家科學獎章獲得者,美國國家科學院院士是美國的最高學術榮譽之一。

美國國家科學院的成員由被選為院士的傑出科學家、工程師和醫學專家組成。院士的選舉是基於他們在自己的領域內所做出的卓越貢獻和對整個領域的重要性。這些院士是通過對名譽和聲望的高度認可而被選出來的。美國國家科學院還有兩個重要的附屬機構:國家工程學院(National Academy of Engineering)和國家醫學院(National Academy of Medicine)。這兩個附屬機構也擁有自己的成員和任務,致力於推動和支持工程和醫學領域的發展和創新。截至本次,美國國家科學院院士共有2662名院士,556名外籍院士。

2015年10月8日,北京, 國家衛計委等部門舉行「祝賀屠呦呦研究員榮獲2015年諾貝爾生理學或醫學獎座談會」。屠呦呦出席了座談會。(視覺中國)

2015年10月8日,北京, 國家衛計委等部門舉行“祝賀屠呦呦研究員榮獲2015年諾貝爾生理學或醫學獎座談會」。屠呦呦出席了座談會。(視覺中國)

屠呦呦,1930年12月出生,浙江寧波人。1955年畢業於北京醫學院(現北京大學醫學部)藥學系。畢業後,屠呦呦被分配到衛生部中醫研究院(現中國中醫科學院)中藥研究所工作至今,現為中國中醫科學院青蒿素研究中心主任,終身研究員兼首席研究員,博士生導師。

屠呦呦多年從事中藥和中西藥結合研究,突出貢獻是發現並研發了新型抗瘧藥物青蒿素和雙氫青蒿素。1978年屠呦呦領導的中醫研究院中藥所「523」研究組受到全國科學大會的表彰,1979年「抗瘧新藥青蒿素」獲得國家發明獎二等獎。2011年獲美國拉斯克臨床醫學研究獎,2015年獲諾貝爾生理學或醫學獎,同年獲美國華倫·阿爾波特獎,2017年獲2016年度國家最高科學技術獎,2018年獲改革先鋒稱號,2019年被授予共和國勳章。

Dr. Edward Chang(張覆倫)

Dr. Edward Chang(張覆倫)是美國國家醫學科學院(NAM)院士,加州大學舊金山分校神經外科學教授,加州大學伯克利分校和加州大學舊金山分校神經工程與假肢中心聯合主任。他於1997年在阿默斯特學院獲得化學學士學位,2004年獲得加州大學舊金山分校醫學博士學位,2010年在該校完成住院醫師訓練,2009年在加州大學伯克利分校完成博士後訓練。他曾獲2015年度Blavatnik全國生命科學桂冠和美國國立衛生院院長創新獎以表彰他在破譯語音神經密碼方面的貢獻。2022年,他獲得美國國家科學院Pradel神經科學獎。

張逸白為美國馬薩諸塞大學生化與分子生物學系教授。

張逸白為美國馬薩諸塞大學生化與分子生物學系教授。1976年於Smith College大學獲得生物化學學士學位,1982年於美國耶魯大學獲得分子生物物理與生物化學博士學位,1982-1986期間在哈佛大學進行博士後研究,並於1987年及1993在耶魯大學先後任職助理教授(Assistant Professor)及副教授(Associate Professor)。1997年起至今在美國馬薩諸塞大學生化與分子生物學系教授。

她在包括Nature,Science,Proc. Natl Acad. Sci. USA,Plant Cell,elife等國際知名刊物上發表論文百篇。榮獲美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science, AAAS, 主要貢獻在於理解植物受精及細胞極性化生長的分子及細胞生物學過程)會士與優秀植物生物研究勞倫斯獎(Lawrence Bogorad Award for Excellence in Plant Biology Research)等榮譽。並長期任國際期刊Plant Physiology專題期刊主編、任Frontiers in Cell and Developmental Biolgy(FCDB)、Journal of Integrative Plant Biology等國際期刊副主編。此外,張逸白教授還與Henming Wu教授為國際及國內多所研究單位培育植物生殖領域人才做出了巨大貢獻。

範汕洄是斯坦福大學教授,因對輻射制冷研究的貢獻當選。

範汕洄是斯坦福大學教授,因對輻射制冷研究的貢獻當選(For showing that 「the coldness of space」 relative to Earth can be a major energy source for humankind)。範汕洄畢業於廣東省實驗中學,1988年考入中國科學技術大學少年班系教學改革試點班(零零班),1992年進入麻省理工學院(MIT)攻讀物理學,並於1997年獲得博士學位。範汕洄現任斯坦福大學(Stanford University)電子工程系教授。範汕洄博士是美國物理學會會士(APS Fellow)、國際電子電氣工程師學會會士(IEEE Fellow)、國際光學工程學會會士(SPIEFellow)、美國光學學會會士(OSA Fellow)。

金海翎教授的主要研究方向是植物免疫和病原體毒力的分子機制。

金海翎教授於1991年在武漢大學獲得生物學學士學位,1996年獲得上海植物生理研究所分子遺傳學博士學位,之後在加州大學伯克利分校以及英國John Innes Center進行博士後研究,現任加州大學河邊分校教授。研究生涯中獲得多項榮譽,在2020年當選為美國微生物學會院士(AAM),在2021年獲得國際生物化學和分子生物學聯盟(IUBMB)頒發的禧年講座獎,2022年時當選為美國國家發明家學會高級成員。

金海翎教授的主要研究方向是植物免疫和病原體毒力的分子機制。其中主要研究項目包括跨界 RNAi 和細胞外囊泡介導的植物和病原體之間的小 RNA 運輸、植物與病原菌互作中小分子RNA的作用機理及生物學功能、植物免疫反應的表觀遺傳調控等。她曾在2015-2021年期間擔任Plant Physiology主編,在2012-2017年期間擔任Journal of Integrative Plant Biology主編,目前擔任Stress Biology、Frontiers in Plant-Microbe Interaction、Non-coding RNA等多個期刊編委。

林芳華現任上海紐約大學數學聯聘教授、紐約大學庫朗數學科學研究所Silver講席教授。

林芳華現任上海紐約大學數學聯聘教授、紐約大學庫朗數學科學研究所Silver講席教授。林教授在浙江大學獲得數學學士學位,在明尼蘇達大學獲得數學博士學位。林教授的研究領域為經典分析和應用分析、偏微分方程、幾何度量理論和變分微積分。

林芳華教授是美國人文與科學院院士、美國數學學會會士,並曾獲眾多學術獎項與榮譽,其中包括Alfred P. Sloan 研究獎和美國總統青年獎(1989年),國家自然科學基金會傑出青年研究員獎(1998年),美國數學學會博謝獎(Bocher Prize, 2002年)及世界華人數學家大會陳省身獎(2004年)等。

劉建國博士是世界著名生態學家。

劉建國博士是世界著名生態學家,可持續發展科學家,和中國環境問題專家。他1983年於湖南農業大學植物保護專業畢業,1986年中國科學院獲碩士學位,1988年赴美留學,1992年喬治亞大學獲博士學位;1992-1994年在美國哈佛大學做博士後,並先後在美國斯坦福大學(2001–2002年)、哈佛大學(2008年)、和普林斯頓大學(2009年)做訪問學者;曾服務於多個國際和國家級學術委員會和專家組。

現任美國密歇根州立大學魚類和野生動物系蕾切爾·卡遜講席教授(Rachel Carson Chair),大學傑出教授,系統綜合與可持續性發展中心主任。創建並領導國際人類-自然耦合系統研究網,主持完成了美國科學基金會、美國航空航天局和美國健康研究所等政府機構和國際組織資助的數十項跨學科綜合研究項目,在《自然》和《科學》等世界頂尖學術期刊發表文章10余篇。《科學》、《美國科學院院刊》、Ecology and Society、Journal of Resources and Ecology、Landscape and Urban Planning、Ecosystems、《cological Modeling、《生態學報》等編委。

劉軍,哈佛大學統計系教授。

劉軍,哈佛大學統計系教授,1985年本科畢業於北京大學數學系,1991年獲芝加哥大學博士學位。劉軍教授在序貫蒙特卡洛和粒子濾波方法做出奠基性的貢獻,對馬爾可夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法的設計構建了重要理論框架和新技術,並廣泛應用於工程學、生物信息學、大數據分析、個性化醫療等許多領域。他將貝葉斯模型和MCMC方法成功應用於生物信息學領域,由他提出的「Gibbs保守串抽樣和指針」是迄今為止生物學者尋找DNA和蛋白序列中精巧模式的兩種最流行算法之一,在了解基因調控和蛋白同源性方面有非常成功的應用。近年來,劉軍教授在統計學習理論和方法方面取得一系列突破性進展,對大數據處理方面有重大影響。劉軍教授曾獲得2002年度COPSS Presidents' Award, NSF CAREER Award, 晨興應用數學金獎、ICSA傑出成就獎、ICSA許寶騄獎等榮譽。他是ISI高被引用數學家,IMS Medallion Lecturer, Bernoulli Lecturer, IMS Fellow和ASA Fellow, 還曾擔任ASA會刊聯席主編及多個國際一流統計雜志副主編。2000年被北京大學聘為長江學者,2015年領導創建清華大學統計學研究中心並任名譽主任,2024年以籌建發展委員會主任身份領導在清華大學創建統計與數據科學系。

單舒甌是生物化學領域科學家。

單舒甌,1994年於美國馬里蘭大學獲得化學和生物化學本科學位,2000年於斯坦福大學獲得博士學位,並接受了生物化學、酶學和物理有機化學的培訓。在加州大學舊金山分校接受細胞生物學和生物物理學方面的博士後培訓後,她於2005年加入加州理工學院擔任助理教授,並於2011年成為正教授。

其曾獲榮譽和獎項有:馬里蘭大學CRC新生化學成就獎;斯坦福大學利伯曼研究生研究獎學金;斯坦福大學查爾斯·亞諾夫斯基研究生研究獎;達蒙·魯尼恩-沃爾特·溫切爾基金會癌癥研究基金獎學金;簡·科芬·查爾德紀念基金獎學金(已拒絕);巴勒斯·韋爾科姆基金生物醫學科學職業獎;卡米爾和亨利·德雷福斯新教師獎;阿諾德和梅布爾·貝克曼基金會貝克曼青年研究員獎;大衛和露西爾·帕卡德科學和工程獎學金;美國細胞生物學協會細胞生物學女性青年獎;卡米爾和亨利·德雷福斯教師獎學金;蛋白質學會歐文·西格爾青年研究員獎;美國化學學會諾貝爾獎得主簽名獎;美國生物化學和分子生物學學會青年研究者獎;美國國家科學院分子生物學獎。

沈康教授為美國斯坦福大學霍華德休斯醫學研究院研究員。

沈康教授,美國斯坦福大學霍華德休斯醫學研究院研究員。1999年,在美國杜克大學取得分子細胞神經科學博士學位,之後在舊金山加大做博士後研究。2003年進入斯坦福大學擔任生物系助理教授,2013年被斯坦福大學聘為生物學與病理學終身教授。沈康教授主要專研人類腦部及神經系統的發育。近年來,相關研究成果以通訊作者身份發表分別發表在Cell ,Science,NATURE,DEVELOPMENTAL CELL,Nature communications,Neuron,Cell reports,NATURE NEUROSCIENCE, ELIFE ,JOURNAL OF CELL SCIENCE,Current biology,PLOS GENETICS,ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY等學術刊物上。

周集中,生物學家,現任美國俄克拉荷馬大學教授。

周集中,1959年8月出生於湖南新邵,生物學家,湖南農業大學1977級植物保護專業校友。現任美國俄克拉荷馬大學教授、環境基因研究所主任,美國勞倫斯伯克利國家實驗室環境技術中心主任,清華大學環境學院教授。研究方向為微生物功能基因組學、基因組學研究技術、微生物生態和極端環境條件下的微生物以及群落和生態系統基因組學等多個領域。