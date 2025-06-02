哈佛畢業禮中國女演講爆紅　網民讚格局比特朗普大　顯赫背景曝光

美國特朗普政府近期針對留學生政策與哈佛大學交鋒，一名來自中國的畢業生代表蔣雨融（前譯江玉蓉）在哈佛畢業典禮上，則讚揚哈佛廣納國際學生，以及對維護人類命運共同體的堅持和努力，獲得熱烈掌聲。不過中國網絡對其評價兩極，有人認為其發出時代最強聲音，也有人對背後的中國精英教育極端化反感。



哈佛中國畢業生蔣雨融早前的一番言論，令她成為全球焦點：



蔣雨融5月29日在美國哈佛大學畢業典禮上代表畢業生演講。她以《守護我們的人性》為主題，以翻譯洗衣機中文標籤的趣事，強調要保持多元化和國際化。她擔心自己的世界觀正日益受到威脅，呼籲同學們保持同理心與善意。美國媒體認為蔣雨融的演講雖未提及特朗普，但實際上是針對特朗普「禁招令」的反駁。

蔣雨融的演講獲得好評，認為她的聲音是人性跟希望的火種，並得到中國網友點讚稱：

．「有國際視野的孩子想法確實不一樣」

．「比美國總統格局還要大」

．「世界就需要這樣的『大我』之人」…



前述演講在中國內外網迅速走紅，也讓蔣雨融的背景更多地攤在台前。綜合內媒報道，蔣雨融生於青島，初中就讀於青島六十五中，曾是班級學習委員。她憑藉優異學業成績獲得全額獎學金，前往英國卡迪夫（Cardiff）就讀高中，後申請前往美國杜克大學完成本科學業。

畢業後，蔣雨融在瑞信當了三年經濟分析師，隨後又從事一年私募。因關注到全球貧困問題，想提升女性權益，她進入哈佛大學甘迺迪學院攻讀國際發展碩士學位。

蔣雨融被打造為平凡學生寒門「逆襲」的人設，不過中國也有許多網友質疑，在就讀中國國內頂尖大學都得付出不少學費的狀態下，有網友算了一筆帳，要就讀哈佛大學，一年學費加生活費，沒有人民幣70萬元到80萬元應付不來，或許蔣雨融並非那麼「平凡」。

蔣雨融其實並非一般人，她的背景顯赫。她是中國綠發會（即中國生物多樣性保護與綠色發展基金會，CBCGDF）專項基金執行主任蔣志明的女兒，經綠發會副理事長兼長期秘書長周晉峰，以綠發會國際部長期義工的身分推薦入讀哈佛。《澎湃新聞》報道，蔣雨融2022年得悉獲哈佛取錄時，蔣志明還特別感謝周晉峰。

中國部分網友認為，這種虛假的勵志故事會給普通家庭的孩子造成很大的心理落差，認為真正教育公平，不該是少數人的特權遊戲，而應該讓每個孩子都能靠自己的努力，擁有改變命運的機會；也有網友認為，蔣雨融的演講與中國大外宣話語體系類似。

延伸閱讀：哈佛之亂｜禁令恐衝擊這行業 1/4公司至少1名創辦人曾是國際生

+ 12

延伸閱讀：

拒絕替特朗普背黑鍋！馬斯克卸職親曝心聲 「不想為政府所有行為負責」

價值2億700萬美元勁球頭獎 南加聖費南度谷便利店售出

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】