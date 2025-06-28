懲治台獨22條一週年　官方：連續破獲台間諜案、壓縮台獨生存空間

國台辦聯合兩高三院（最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯）去年（2024年）6月21日對外發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，分裂國家者最重可判處死刑，高強度宣示北京反獨決心。



國家安全部28日釋出一篇文章總結過去一年執行成果，該文強調不只嚴懲台獨頑固份子，同時連續破獲台灣間諜竊密案件，成功打擊台灣資通電軍網攻行動，並且瓦解台灣方面在中國布建的間諜情報網，「極大壓縮『台獨』分裂勢力生存空間」。



國家安全部28日在微信公眾號發文稱，一年來，向「台獨」分裂勢力發出了明確嚴厲的警示，充分展現了依法維護國家統一的堅定決心與雷霆之力。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

該文接著列舉一年下來實施成果，首先舉例2024年8月，浙江省溫州市中級人民法院以「分裂國家罪」判處楊智淵有期徒刑九年，剝奪政治權利三年，成為《意見》印發後首個適用「分裂國家罪」的案件。

今年2月，上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」判處台灣「八旗文化」總編輯李延賀有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。

該文強調嚴懲的成果，「極大壓縮『台獨』分裂勢力生存空間，讓『法理台獨』謊言在事實面前不攻自破，以法遏『獨』 的理念深入人心。」

「富察」李延賀時常公開評論中國時政。（資料圖片）

文章稱，國家安全部等部門點名公佈台灣資通電軍多名參與策劃、指揮及實施對祖國大陸開展網攻竊密、滲透策反的人員身份信息，堅決挫敗『倚網謀獨』行徑，形成有力震懾打擊效果。

文中也痛批，民進黨當局甘當反華勢力遏華「馬前卒」，對大陸拒不承認「九二共識」，污蔑歪曲「一國兩制」，視兩岸和平為兒戲，不斷謀「獨」挑釁，「民進黨倒行逆施，最終只會把台灣變成『火藥桶』 『彈藥庫』，將台灣民眾置於兵凶戰危的深淵。」