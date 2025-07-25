「零元購」補貼戰引亂象　官媒：「卷價格」轉向「優價值」是正道

近日，內地外賣平台「零元購」補貼戰引發市場亂象，遭監管部門約談。官媒《人民日報》周五（25日）發表評論文章《「卷價格」轉向「優價值」才是正道》，指出整治內卷式競爭並非否定競爭，而是引導企業找準定位，推行差異化競爭，為消費者提供更優質的產品與服務。



文章稱，平台之間「卷價格」，短期內，消費者確實能享受到一些福利。然而，事實是幾乎每一輪燒錢大戰結束，都會伴隨著漲價，天下沒有免費的午餐。長期來看，對消費者而言，無論是服務品質還是商品質量，內卷式競爭都是弊大於利。

文章續指，在正當競爭的基礎上不斷創新產品和服務，才能形成企業立於不敗之地的長期競爭優勢，形成健康、良性、可持續的行業生態，把賽道變成越走越寬廣的藍海，而非零和博弈的死胡同。

淘寶閃購和美團外賣。（澎湃新聞）

文章呼籲要引導企業將關注重點從「價格」轉向「價值」，從「同行」轉向「用戶」。整治內卷式競爭，既是促進行業健康發展、維護消費者權益的需要，也是推動產業轉型升級的必然要求。

近日，國家發改委與市場監管總局就《價格法修正草案》徵求意見，修訂將完善低價傾銷認定標準，規範市場價格秩序，遏制內卷式競爭亂象，為行業健康發展提供法治保障。