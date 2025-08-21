狠父離婚冷靜期農藥毒殺10歲子和7歲女　母親：孩子死前抓爛枕套

今年5月，貴州遵義一名狠父於離婚冷靜期內毒殺10歲兒子和7歲女兒，案件今日（8月21日）在鳳岡縣人民法院一審開庭。

周三（8月20日），被害兄妹的母親黃雲與舅舅趕到鳳岡縣，參加庭審。庭審前，黃雲表示，希望法律能嚴懲劉某傑，為孩子討一個公道。她並透露更多案情稱，「他騙娃喝藥能找媽媽，孩子死前抓爛枕套。」



鳳岡縣人民法院。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，5月22日凌晨，劉某傑與妻子黃雲（化名）協議離婚翌日，將10歲的兒子和7歲的女兒毒殺。同時，劉某傑將一封遺書發送至黃雲的家人群組，當中指控黃雲曾經出軌。

黃雲的家人收到遺書後即時報警，惟警方趕到現場時，兩個孩子已出現中毒症狀，經送院搶救無效死亡，劉某傑自殺未遂，經搶救後脫離生命危險。

針對出軌的指控，黃雲表示，2024年5月，她回到鳳岡為了方便照顧兩個孩子，找了一份直播唱山歌的主播工作，收入也算可以，只不過平時直播中為維護打賞網友的關係，會有寶貝等較為曖昧的稱呼，但其沒有添加過打賞網友的聯繫方式，也沒有私下見過打賞網友。

至於這份工作，黃雲認為只是用來掙錢，而劉某傑不愛上班，還要找她要錢，因此起了離婚的念頭。但沒想到就在簽了離婚協議的第二天，劉某傑就用農藥將兩個孩子毒害。

被狠父毒殺的兄妹。（極目新聞）

5月21日晚10時許，劉某傑在社交平台發布了帶子女吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。（極目新聞）

黃雲續稱，此前劉某傑就威脅她要將兩個小孩殺害。據了解，劉某傑合共買了四瓶敵敵畏，「說他是騙小孩喝了這個（農藥）就能找媽媽，小孩就喝了，但我兒子都10歲了，又不是不懂。」

黃雲說，她去殯儀館時，看到孩子臉上滿是喝了農藥的烏黑的痕跡，去家中給孩子收拾衣服時，滿屋都是農藥味，「枕套都是孩子喝藥後抓爛的。」

5月21日晚10時許，劉某傑在社交平台發布了帶子女吃飯玩耍的圖片和影片，配文是「最後的狂歡」。黃雲的弟弟黃先生說，直到6月10日他們才從網民處得知，劉某傑作案前發了「最後的狂歡」，「劉某傑很少帶孩子出去玩耍，兩個孩子也比較怕他。」

黃雲還說，她到現在也無法接受孩子被害的事實，每天會看着孩子的影像以淚洗面，兩個孩子平時很開朗愛笑，還沒享受人生就被殺害了，希望嚴懲劉某傑。