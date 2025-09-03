中國閱兵｜打擊範圍覆蓋全球　東風5C、東風61、巨浪3核導彈亮相

今日（9月3日）上午10時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式在北京天安門廣場隆重舉行。



作為國之重器，壓艙基石，中國解放軍核導彈第一方隊震撼登場，接受檢閱。核導彈第一方隊由空軍某基地、海軍某基地、火箭軍某基地某旅等混合編組。

受閱的「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈、「東風-31」新型陸基洲際導彈，首次集中展示中國解放軍軍陸、海、空基「三位一體」戰略核力量，是維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略「王牌」。

東風浩蕩，威震寰宇。核導彈第二方隊由火箭軍某基地牽頭抽組，緊隨其後通過天安門廣場，光榮接受檢閱。

12台大型導彈運輸車載著「東風-5C」液體洲際戰略核導彈浩蕩而來。核導彈第二方隊是裝備方隊壓軸出場的方隊。「東風-5C」液體洲際戰略核導彈是中國戰略反擊體系中的重要組成，打擊範圍覆蓋全球，全時戒備、有效威懾，以武止戈、砥定乾坤。