中國閱兵｜媽媽帶著兒子的遺照來觀看　原來是數年前壯烈犧牲的他

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，在北京天安門廣場隆重舉行。烈士陳祥榕的母親姚久穗受邀現場觀禮。



她說：

要把九三閲兵講給祥榕聽。

英雄母親觀禮的一幕，令人淚目。

2020年6月，不滿19歲的陳祥榕在邊防鬥爭中壯烈犧牲，中央軍委為他追記一等功。（央視新聞）

觀禮現場，姚久穗說：

看着廣場上一列列士兵，我就想到了祥榕，覺得他們非常光榮、非常勇敢。有他們在，我們才有如今和平、幸福的生活。我想對祥榕說，能代替你現場觀禮九三閲兵，媽媽感到無比自豪！

清澈的愛，只為中國！ 陳祥榕

這是陳祥榕生前的戰鬥宣言，深情告白感動億萬國人。

陳祥榕犧牲後，部隊問姚久穗有什麼要求時，英雄的母親說：

我沒有要求，我只想知道我兒子在戰鬥的時候勇不勇敢？

連長回答：

祥榕勇冠三軍！

後來，部隊給陳祥榕一家送上筆和紙，請他們再次考慮，把需要部隊做的事寫下來，「什麼要求都可以提」，一夜過去，陳祥榕的姐姐陳巧釵代表全家把紙交還。打開，是一張乾乾淨淨隻字未寫的白紙。

陳祥榕生前曾兩次提筆給媽媽寫信，每次只寫下「親愛的媽媽」就再也寫不下去，空白的紙上滿含愛意。如今，陳祥榕的母親來到現場觀禮，替兒子看一看祖國的繁榮昌盛，時光流轉，英雄精神永續。

很多網友看到九三閲兵上的這一幕，紛紛向英雄致敬。

去年10月，「問勇路」在新疆和田揭牌。今年5月，陳祥榕烈士的母校，福建寧德屏南縣屏城初級中學，加掛「屏南縣祥榕中學」校名。清澈的愛，薪火相傳。

只要我們記得，英雄就不曾遠去。祖國和人民不會忘記！

