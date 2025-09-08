塔巴風球｜打工仔杏花邨追風「施捨半日假好滿意」　鯉魚門無水浸

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】熱帶風暴塔巴升級強烈熱帶風暴，8號風球至少維持至今早 ( 8日）11時。天文台提醒市民遠離岸邊，不過杏花邨仍然有人追風逐浪，有中學生大讚教育局停課決定，令他有時間與朋友外出感受風力之餘，亦有充足時間完成暑期作業；有打工仔亦讚天文台維持8號風球至翌日早上11時，「施捨半日假好滿意」。



杏花邨晚上追風人不多。（林遠航攝）

杏花邨海面有大浪拍打岸邊。（林遠航攝）

杏花邨設置擋水板。（林遠航攝）

杏花邨晚上風力不大，雨勢時大時細。（林遠航攝）

唐先生（左）與女伴在海濱散步感受風力。（楊凱力攝）

仍會早睡覺準備上班心情：怕突然風暴消息有異樣

杏花邨周日晚上（7日）對開岸邊人流不多，零星有人追風，其中唐先生在海濱散步感受風力，追風一兩年的他說吃飯後特意來海旁，感覺今次風力似3號風球，亦未有橫風橫雨，「得一兩滴雨」，笑言「唔可以接受，以8號風球嚟講」。

對於天文台早已預告8號風球維持至周一（8日）早上11時，唐先生大讚提早公佈做法可取，「心情愉快，都有半日假施捨畀我哋都好滿意。」不過他都會早睡覺準備上班心情，怕突然風暴消息有異樣。

中學生閧先生第一次特意到杏花邨追風。（楊凱力攝）

中學生閧先生第一次特意到杏花邨追風，感覺風力較想像中小。他又說事前有通知家人，「打機都打悶晒啦，暑期作業聽日搞掂佢就得㗎啦。我呢啲好學生，暑期作業爭少少少少，聽日一個鐘頭搞得掂」，故與朋友深夜外出感受風力，準備翌日停課睡覺「黃朝八晏」，大讚教育局停課決定「做得好」。

有鯉門門店舖一早準備沙包，以防水浸。（羅日昇攝）

海鮮酒家員工李小姐完成晚市生意後，在大門前堆砌約20個沙包。（羅日昇攝）

鯉魚門商戶門口擺放沙包防一日出現水浸

颱風水浸低窪地點鯉魚門風力不大，雨勢弱，未見水浸。居民和商戶做足準備，擺放沙包在門口抵擋一旦出現的水浸。其中，海鮮酒家員工李小姐完成晚市生意後，在大門前堆砌約20個沙包，「都驚㗎、唔單止海水，仲有（屋頂）上面流落嚟啲水」，翌日營業時間視乎天氣情況。

天文台預測低窪地區鯉魚門，周一早上會水浸。（羅日昇攝）

鯉魚門三家村居民吳女士下班後趕回家。（羅日昇攝）

鯉魚門三家村居民吳女士下班後趕回家，她說今次雨勢和風力較上次颱風弱，由於村內排水設施已改善，故此未有特別作防風防水浸準備。